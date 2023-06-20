«Сбили ребенка и стреляли в отца»: в Новосибирске самокатчики устроили разборки в жилом квартале и скрылись

Самокатчики успели скрыться. Фото: «Инцидент Новосибирск»
В Новосибирске самокатчики сбили ребенка, а когда отец мальчика стал их преследовать, начали отстреливаться. В итоге парочка на двухколесном транспорте скрылась. Полиция не может найти хулиганов.
ЧП произошло 15 июня в Ленинском районе, около дома № 36 по улице Костычева. О событиях рассказывают очевидцы.
- Мальчик вышел вместе с мамой из дома. Папа подъезжал к ним на машине. Ребенок побежал к отцу, но в этот момент наперерез выехали двое на самокате, кажется парень и девушка. Они даже не думали повернуть, - рассказали КП-Новосибирск жильцы дома.
Произошло столкновение. Ребенок упал на асфальт, а парочка решила удрать. Отец ребенка попытался догнать их бегом. Мама вызвала скорую.
«Догонялки» отца и самокатчиков попали на видео. На кадрах видно, как парень, стоявший у руля, бросил самокат возле шлагбаума и побежал. Следом за ним - отец ребенка. После подбежала девушка, взяла самокат и поехала за своим другом.
В какой-то момент парень на самокате выстрелил в отца мальчика, но не попал.
- Возможно, это был кто-то из местных. Скорее всего, они были пьяные, - рассуждают соседи.
К делу подключились полиция и Следственный комитет. Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, самокатчиков до сих пор не нашли. Пострадавшего мальчика отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
СК со своей стороны начал доследственную проверку.
- По данному сообщению проходит доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, - прокомментировали в ведомстве.
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