«Мама, только не плачь, мы горим»: страшный пожар уничтожил 4 дома в Оби под Новосибирском

Очевидцы рассказали подробности страшного пожара на улице Вокзальной под Новосибирском. Фото: предоставлены Екатериной.

Страшный пожар произошел на улице Вокзальной в Оби. Огонь уничтожил 4 частных дома и надворные постройки. Несколько семей остались без крыши над головой. Два человека получили ожоги. Подробности о ЧП КП-Новосибирск рассказали очевидцы.

Пожар на улице Вокзальной начался после семи вечера 16 июня. Обчане, ставшие свидетелями, говорят, что сначала загорелась баня.

– Огонь, судя по всему, с бани быстро перебросился на крышу жилого дома. Мы были в этот момент на улице, видели, что кровля начала рушиться. Затем огонь перешел на второй дом, который стоял вплотную. А после пламя перекинулось еще на несколько домов. При нас один мальчик на велосипеде подъехал, позвонил маме и сказал ей спокойно: «Мама, только не плачь, у нас дом горит. Выходи оттуда спокойно». Из горящих строений выбегали люди, – рассказала КП-Новосибирск очевидица Юлия Светкина. – Одна женщина билась в истерике. Ее откачивали медики из скорой.

Девушка говорит, что огонь сотрудникам МЧС помогали тушить очевидцы:

– Около 10 мужчин обливались, чтобы можно было помочь, таскали ведра с водой, заливали горящие дома. Некоторые поливали со шланга через забор, – уточнила Юлия.

По словам девушки, на месте, помимо пожарных, работали медики, газовщики, сотрудники полиции. Правоохранители отгоняли зевак, чтобы те не мешали работе МЧС.

– В общей сложности пожарных машин было около 7, три с нашей части, а остальные приехали с Новосибирска, совсем новые машины.

Очевидцы сообщили, что в огне пострадали 2 человека. А также, по их словам, в пожаре погибли животные – собака и домашние птицы: перепёлки, куры.

– Пожарный, что тушил один из домов, вышел с территории, упал на колени и сказал: «не успели мы не успели спасти собаку, она сгорела. Погибли также животные, которые находились в пристройке у первого дома. Там жила хорошая женщина и торговала яичками перепелиными, моя подруга у неё все время покупала яйца, – поделилась Юлия Светкина.

Очевидцы добавили, сейчас вместо жилых домов на участке остались руины.

Крупный пожар прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области. По данным ведомства, площадь возгорания составила 270 квадратов.

– На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнём горел частный дом, огонь распространился на соседние строения. В результате пожара огнём повреждены 4 частных дома и надворные постройки. Общая площадь пожара 270 кв. м. До прибытия пожарно-спасательного подразделения из домов самостоятельно эвакуировались 10 человек, из них 5 детей, – сообщили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве подтвердили, что на пожаре пострадали 2 взрослых человека. Их госпитализировали с ожогами.

– Люди, проживавшие в домах, размещены у родственников. Причина пожара устанавливается, – добавили в МЧС.

Пожар тушили 45 человек, 13 единиц техники, из них от МЧС России 32 человека, 8 единиц техники. Полностью ликвидировали возгорание в два часа ночи. Причину крупного пожара установят дознаватели МЧС после пожарно-технической экспертизы.

Как рассказали КП-Новосибирск в администрации города Обь, погорельцам, оставшимся без крыши над головой, нужна помощь. Речь о трех семьях. Все они нуждаются в предметах гигиены, постельных принадлежностях, посуде. По данным администрации, в одной семье оба родители попали в больницу с ожогами. А их ребенку, мальчику, нужны вещи на рост 164см, а также обувь 41 размера.

Вещи собирают по адресу Чкалова, 40 в центре «Забота». Желающие помочь могут узнать подробности по телефонам: 8 (383-73) 51-133; 8 (383-73) 50-904; 8 (383-73) 54-255.

*Имя собеседницы изменено.

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