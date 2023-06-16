«Газпром нефть» и Новосибирский госуниверситет усилят подготовку кадров для нефтяной отрасли

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Документ подписан сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

Стороны договорились о реализации ряда технологических проектов в регионе. Один из них - создание лабораторного комплекса, где будут решаться задачи по повышению эффективности разработки месторождений, развитию центра компетенции по нефтехимии и программного комплекса «Цифровой керн». Проводить исследования планируется в центре «СКИФ».

Кроме того, на базе Передовой инженерной школы «Когнитивная инженерия» при новосибирском вузе будут готовить инженеров и руководителей технологических проектов в области геологии, геофизики и моделирования процессов.

- Качество запасов нефти постепенно снижается во всем мире. Для эффективной добычи нужны как новые технологии, так и квалифицированные кадры. Вместе с крупнейшими российскими вузами мы сформировали экосистему, которая объединила наши ресурсы для разработки технологических решений, остро необходимых отрасли, а также для подготовки молодых специалистов, обладающих актуальными знаниями и компетенциями. Новосибирский научный кластер известен по всей стране и за ее пределами своим высоким уровнем. Расширяя сотрудничество с НГУ и Новосибирской областью, мы получаем новые возможности для подготовки кадров и создания инновационных решений, которые будут востребованы российской нефтегазовой промышленностью, - отметил генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.

- Соглашение между университетом, «Газпром нефтью» и Новосибирской областью позволит масштабировать наш успешный опыт и совместными усилиями подготовить поколение инженеров-исследователей нового типа для работы над междисциплинарными проектами, в том числе на базе строящейся мегасайенс-установки СКИФ, - прокомментировал ректор Новосибирского госуниверситета Михаил Федорук.