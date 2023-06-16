В Новосибирске «Новые люди» обсудили сотрудничество России с Центральной Азией

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Диалог, организованный Сибирским обществом международных исследований, собрал представителей Министерства иностранных дел, фонда общественной дипломатии имени Горчакова, местного научного сообщества и консулов центральноазиатских государств.

Одним из спикеров круглого стола выступила депутат Госдумы от партии «Новые люди» Ксения Горячева. В своём выступлении она отметила, что особенно важно развивать международные молодёжные проекты.

- Впереди у нас большая работа в сфере образования, культуры, и особенно молодёжного предпринимательства. Центральная Азия - это огромный рынок, который предстоит осваивать именно представителям молодого поколения. Такие круглые столы помогают получать информацию, которая потом станет базой для новых международных проектов и сотрудничества, - подчеркнула Ксения Горячева.

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Ксения Горячева. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Круглый стол завершил серию встреч, которые проходили в Новосибирске последние несколько месяцев и были посвящены разным аспектам взаимодействия России и Центральной Азии: в экономической, политической, военной и идеологической сферах. К обсуждению присоединились как российские, так и иностранные эксперты.

- Россию и страны Центральной Азии связывает общая история и прочные связи. Например, контакты между Россией и Кыргызстаном развиваются очень динамично, особенно это касается культурного обмена. Сейчас мы создаём предпосылки для дальнейшего укрепления сотрудничества, - говорит генконсул Кыргызстана в Новосибирске Айбек Айдарбеков.

Организаторы мероприятия отмечают, что результаты исследований будут полезны сразу в нескольких аспектах.

- Когда мы говорим об образе страны на международной арене, то одновременно подходим к вопросу об идентичности во внутренней политике. Образ России во внешней политике - это проекция внутреннего представления о будущем страны. А сейчас это один из важнейших вопросов для нашей страны, - подчёркивает представитель Сибирского общества международных исследований, помощник депутата Заксобрания Новосибирской области Дарьи Карасевой Марат Сафаров.

Результатом исследований станет разработка методологии, которая позволит оценить динамику сотрудничества России и стран Центральной Азии.