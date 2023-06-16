Пора грибных дождей: синоптики рассказали о погоде в Новосибирске с 19 июня

В Новосибирске с 19 июня начнутся дожди. Фото: Олег ЗОЛОТО

Обычно июнь в Новосибирске всегда начинался с дождей и прохлады. И вот лето, каким мы его знаем, возвращается. +25, облака и дождь - синоптики называют это умеренной теплой погодой. И после прошлой недели, когда термометр показывал +40, это действительно не кажется жарой.

- Температура во второй декаде июня ожидается около нормы. В ближайшие три дня метеоусловия будут комфортные: +22… +27. 17 июня по южным районам температура дойдет до +29. 18 июня вернется небольшая прохлада, от +17 до +22. 19 июня в северных районах области будет такая же температура, в южных - до +28. 20-го числа снова придет похолодание, до +18, - рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Тепло будет идти рука об руку с дождями. Синоптики УГМС обещают дождь по Новосибирской области каждый день - где-то умеренный, где-то сильный.

«Яндекс.Погода» в ближайшие дни дождей не обещает. Самый теплый день недели - суббота, 17 июня, температура поднимется до +26. А потом начнет плавно снижаться до +17… +20. И с понедельника, 19-го числа, начнется период дождей.

А вот Gismeteo обещает дожди уже начиная с субботы, несмотря на то, что, по их прогнозу, этот день тоже будет самым жарким на неделе, с температурой +26. Продолжатся дожди и в воскресенье, а на следующей неделе будут идти со вторника, 20 июня.

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