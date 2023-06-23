«Мне ноги собрали на шурупы, а виноватых нет»: фура влетела в иномарку, но уголовное дело не возбудили даже спустя полгода

Дмитрий попал в ДТП зимой 2022 года. Фото: предоставлено Дмитрием Шахалдыковым

С момента этой аварии прошло больше полугода, но официального ответа, кто виноват, так и нет. Более того, нет уголовного дела. Напомним, 18 декабря 2022 года новосибирцы стали невольными свидетелями страшной аварии на трассе. Недалеко от села Вега в Искитимском районе лоб в лоб столкнулись фура и «Лексус». Водитель иномарки выжил, но попал в больницу с переломом обеих ног, он перенес уже три операции. И это еще повезло, ведь машина превратилась в груду металла и восстановлению не подлежит. Мужчина утверждает, что это грузовик вылетел на встречную полосу, но водитель фуры не хочет брать на себя ответственность. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

«ОЧНУЛСЯ, А В КРОССОВКЕ ХЛЮПАЕТ»

Дмитрию Шахалдыкову 35 лет. Живет с семьей в небольшом поселке Лебедевка, занимался грузоперевозками. Сейчас - инвалид III группы. 18 декабря мужчина возвращался из Бердска домой на личной машине и попал в страшную аварию.

- Супругу положили на сохранение в бердский роддом. Я как раз ехал от нее домой. На часах было около 17.30, погода была снежная, но трассу было видно. Я тронулся на светофоре, ехал по левой полосе, а навстречу вылетела фура и направилась на мою полосу. Столкнулись лоб в лоб, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Шахалдыков, пострадавший. - Я даже на тормоз не успел нажать.

Мужчина очнулся уже на обочине от криков очевидцев и боли в ногах. В машине сработали подушки безопасности. Возможно, они и спали ему жизнь.

- Смотрю, еще одна машина в кювете лежит, а я зажат в своей. В это время очевидцы уже вызывали скорую и спасателей. Я почувствовал, что в кроссовке что-то хлюпает, посмотрел на левую ногу, а из нее кость торчит и кровь бежит, - вспоминает Дмитрий. - Я попросил у очевидцев жгут и перетянул им ногу, чтобы остановить кровь.

ВИНУ НЕ ПРИЗНАЕТ, ДЕЛО НЕ ВОЗБУЖДАЮТ

Дмитрия госпитализировали. Врачи диагностировали у него закрытый перелом правой бедренной кости, открытый перелом левой бедренной кости, рвано-ушибленные раны коленей. Мужчину прооперировали и перед Новым годом отпустили домой.

- Я лежал два месяца - не мог ходить. Мне ноги собрали на шурупы, чтобы кости срастались, сшили колени. Тогда меня оперативники опросили один раз и все. На данный момент я перенес три операции - ослабляли шурупы, чтобы кости лучше срастались. С левой ногой сейчас более-менее лучше, а правая до конца не срослась, - объясняет Дмитрий. - Пока я лежал дома, со мной связывались люди, которым принадлежит фура. Они предлагали деньги, около 800 тысяч, но я отказался. На тот момент еще было неизвестно, какой ущерб мне причинен. Понятно, что машину уже не восстановить, а мое здоровье?

Травмы есть, а уголовного дела - нет. Оперативники опросили Дмитрия, водителя фуры и вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Мол, экспертиза по аварии еще не готова. А еще водитель фуры говорит, что это иномарка вылетела на встречку. Значит, состав преступления отсутствует. При этом есть свидетели, которые видели, как фура вылетела на его полосу. Интересно и то, что, со слов Дмитрия, владельцы фуры судились со своей страховой и полностью признали вину водителя своего грузовика.

- Сейчас мы добились того, чтобы в полиции снова начали уголовно-процессуальную проверку. Хотим, чтобы возбудили дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Будет проведена еще одна техническая экспертиза, где будут поставлены конкретные вопросы про эту аварию, - прокомментировал КП-Новосибирск Захар Глушков, юрист Дмитрия.

Про то, сколько водитель «Лексуса» хотел бы отсудить от второй стороны, юрист пока не говорит, ведь история с операциями еще не закончилась. Предстоит еще две, а значит, полностью оценить ущерб нельзя.

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