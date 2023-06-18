Новосибирцы массово находят клевер с четырьмя и пятью листьями: что это может значить

По поверьям, четырехлистник приносит удачу. Фото: Надежда Белоусова/Юрий Кривцов.

Помните поверье про счастливый клевер? Мол, если найдешь такой с четырьмя или пятью листьями, ждет тебя удача. Если верить приметам, сибирякам крупно подфартило: сейчас они находят клевер с четырьмя и пятью лепестками чуть ли не каждый день. Своими историями они поделились с КП-Новосибирск.

- Нашёл четырехлистник в самом Новосибирске, в микрорайоне «Матрёшки». Пока в моей жизни ничего не изменилось, но верю что обязательно изменится у того человека, которому я его подарю. Кому именно – секрет, - рассказал КП-Новосибирск Юрий Кривцов.

Еще одна обладательница счастливого клевера – Надежда Белоусова.

- Мой клевер лежит у меня в кошельке, надеюсь, удача будет, - говорит сибирячка.

Люди также делятся в соцсетях своими историями находок. И, судя по всему, счастливчиков очень много. Некоторые даже недоумевают, как такое возможно? Может, из-за экологии растение мутировало, и в пору не везения ждать, а срочно проверять почву?

- Я бы лучше забила тревогу, конец эко-системе.

- Мутация началась. Экологии не осталось совсем, - пишут сибиряки под фотографиями «везучего» растения.

Эти опасения опровергла Софья Розенфельд сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН.

- Вы знаете, сколько видов клевера? Счет идет на десятки! Вероятнее всего, просто появился еще один вид, волноваться не о чем. Но точнее что-то можно будет сказать, когда растение будет изучено.

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