Новосибирск зальет в середине лета: синоптики озадачили прогнозом на июль 2023

В июле ждите постоянных дождей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Скоро наступит самый жаркий летний месяц. Синоптики поделились предварительным прогнозом погоды на июль в Новосибирске - 2023.

Согласно Западно-Сибирскому гидрометцентру июль окажется жарче нормы. В первой декаде ожидается повышение температурного фона ночью от +10… +15 до +16… +21, днем - от +23… +28 до +35. В остальной месяц ночью будет +8… +15, днем в среднем от +23 до +30.

Такую же жаркую погоду в начале месяца обещает сайт «Ну и погода». В первой половине будет +20… +23 днем с редкими дождями, потом температура увеличится до +32… +36. Со второй половины начнутся частые ливни. Жара под +24… +27 постепенно сменится на умеренное тепло, +18… +24.

Согласно сайту Gismeteo второй летний месяц выдастся дождливым. В первые дни июля температура будет достигать +27, а с 5-го числа понизится до +21… +23 и начнутся дожди. Во второй половине месяца они будут более интенсивными и будут идти чуть ли не каждый день. Именно в этот период ливни топят новосибирские улицы.

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