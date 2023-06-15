Энергетики меняют почти половину из запланированных на этот год теплосетей

Игорь Лузанов рассказал о ходе работ на теплосетях на заседании комиссии по городскому хозяйству. Фото: Пресс-служба СГК

К середине июня подрядчики СГК в Новосибирске меняют суммарно около 9 километров теплосетей. Это почти половина из запланированных на 2023 год 19 километров. По нескольким участкам еще ведутся согласования, рассказал депутатам Совета депутатов города Новосибирска директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов на заседании комиссии по городскому хозяйству.

«В ЦЕЛОМ ИДЕМ ПО ГРАФИКУ»

По словам главы филиала, в целом на всех объектах работы идут по графику, но с небольшими изменениями. Чтобы не откладывать ремонт из-за поднявшихся грунтовых вод на улице Широкой, подрядчик принял решение применить специальные устройства для понижения воды - иглофильтры. Здесь, как и в центре, на улице Чаплыгина, работы идут с опережением графика.

- По двум участкам - улицам Б. Богаткова и Петухова, напротив, наблюдается небольшое отставание в подготовке работ. К сожалению, есть проблемы с получением разрешений на разрытие, с оформлением документов на ограничение дорожного движения. Но работы на земле по этим участкам по графику еще и не должны были начаться. Есть надежда, что по улице Б. Богаткова получим необходимые согласования уже на этой неделе. Подрядчик есть, готов приступить к работе, - отметил Игорь Лузанов.

Депутаты попросили представить по готовности график работ на тепловых пунктах. Фото: Пресс-служба СГК

Отдельно он остановился на объекте по улице Петухова - самом протяженном участке работ в программе этого года. Здесь запланирована модернизация внутриквартальной тепловой сети длиной почти 4,5 километра в однотрубном исчислении.

- Трасса, которая запланирована к реконструкции, проходит вдоль 12 многоквартирных домов. С управляющими компаниями разрытие мы согласовали, но в профильном комитете мэрии нам говорят, что этого недостаточно, нужно получить согласование собственников всех этих домов - провести общие собрания. Большая работа, но надеюсь, что мы эту проблему решим и начнем работы вовремя, - рассказал директор филиала.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

Кроме работ на теплосетях энергетики планируют модернизацию на 61 центральном тепловом пункте.

- Эта программа запланирована по концессионному соглашению, заключенному с мэрией Новосибирска. В мае утвердили с городской администрацией план мероприятий, работаем с подрядчиком: ждем сметных расчетов, чтобы начать работы, - подчеркнул Игорь Лузанов.

По его словам, модернизация включает в себя полную реконструкцию пяти ЦТП, замену линий циркуляции на двух ЦТП протяженностью 1,5 километра, программу «Безопасный трубопровод» на 32 ЦТП в разных районах города и специальную программу реконструкции 16 ЦТП «Надежный левый берег», а также реконструкцию по замене теплообменного оборудования на 17 ЦТП.

Игорь Лузанов отметил, что для начала работ на некоторых участках необходимо получить согласование собственников домов. Фото: Пресс-служба СГК

Депутаты, со своей стороны, попросили представить по готовности график работ на тепловых пунктах. Также надо принять все меры, чтобы дальнейшие работы на теплосетях выполнялись в соответствии с графиком. Кроме того, есть общая задача для мэрии и ресурсоснабжающих компаний: необходимо продумать алгоритм организации независимого контроля качества благоустроительных работ после ремонта - в дополнение к инспекционным мероприятиям со стороны городских властей.

Напомним, что всего в этом году СГК планирует заменить трубы на 27 участках по инвестпрограмме, стартовавшей в 2022 году, с отнесением Новосибирска к ценовой зоне теплоснабжения. Еще на четырех участках пройдет капитальный ремонт.