«Новые люди» помогли молодым новосибирцам создать уникальный бизнес-проект

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Прибор поможет вовремя диагностировать опасные болезни и назначить лечение. Ранее такие приборы в России не выпускали. Особенно актуальны они будут в селах, где нет узких медицинских специалистов. Свою разработку новосибирцы создали в рамках программы по развитию молодежного предпринимательства «Я в деле» и презентовали в Москве. Эксперты высоко оценили этот проект, в итоге он занял третье место среди всех бизнес-идей.

Финал третьего сезона программы «Я в деле» собрал 56 команд со всей России. Это авторы лучших бизнес-проектов, которые выиграли региональные этапы. Мероприятие состоялось в рамках деловой программы «Больших гонок для молодых предпринимателей» - партнерского проекта трека «Росмолодежь.Бизнес» - и завершило третий сезон программы «Я в деле». Она возобновится уже в сентябре, когда новые команды молодых предпринимателей начнут обучение и параллельно будут разрабатывать уникальные бизнес-идеи.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Среди тех, кто оценил инициативы молодых предпринимателей, были лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова, депутаты Госдумы Александр Демин и Ксения Горячева.

- Все идеи, которые мы сегодня здесь видим, интересные и перспективные. Какие-то проекты уже привлекают частных инвесторов, какие-то налаживают партнерство с вузами. Через третий сезон проекта «Я в деле» прошло 12 тысяч студентов. Они построили 3 тысячи стартапов. Но дело не в цифрах. Мы видим качественный рост. Каждый третий проект связан с передовыми технологиями. Что важно, наши выпускники ставят их на пользу человеку, а не просто учатся извлекать прибыль. Это главный итог сезона, - сказал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Ранее участники презентовали свои бизнес-идеи Михаилу Мишустину и федеральным министрам. Председатель Правительства РФ оценил растущий масштаб и уровень проектов и рекомендовал министрам присмотреться к проектам участников программы. Он напомнил молодым предпринимателям о том, что они могут обратиться за поддержкой к государству, особенно если речь идет о социальном и технологичном бизнесе.

Программу «Я в деле» запустила партия «Новые люди» в январе прошлого года. Проект идет при поддержке фонда «Капитаны» и Минобрнауки. Он охватил 63 региона страны. В прошлом году к нему присоединились 85 тысяч участников, они создали 1,5 тысячи стартапов. Главная цель программы - научить школьников и студентов основам предпринимательства, финансовой грамотности и работе в команде. Стать участником «Я в деле» можно зарегистрировавшись на сайте явделе.рф