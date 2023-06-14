Народная программа «Единой России» расширилась на 70 новых пунктов

Валерий Ильенко: Благодаря народной программе в Новосибирской области строят, ремонтируют, благоустраивают социально значимые объекты. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

По сообщению сайта «Единой России», новые положения народной программы ЕР коснулись программы капремонта в школах, колледжах и техникумах. Они распространяют инициативу по снижению бюрократической нагрузки на учителей и учреждения среднего профессионального образования, ускоряют внедрение телемедицинских технологий и обеспечивают модернизацию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей.

- По многим уже есть хорошие результаты. За 2022 год процент достижения годового плана (реализации программы. - Ред.) составил 92%. В первом квартале 2023 года объем выполнен на 35%, - рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

В документ также вошло положение о реализации программы капремонта и модернизации коммунальных объектов в регионах - при поддержке партии средства на ее реализацию предусмотрены в бюджете.

Положения раздела «Развитие новых регионов» предусматривают интеграцию ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в социально-экономическую жизнь страны, формирование объединенной транспортно-логистической инфраструктуры, оперативное восстановление жилья и социальной инфраструктуры, организацию системы гуманитарной и волонтерской помощи.

- Только за первые три месяца этого года в Донбассе, Запорожье и на Херсонщине построены и отремонтированы почти полмиллиона квадратных метров жилья, более 400 школ, детских садов. Планируется восстановить и построить еще 360 объектов, - сообщила замсекретаря генсовета «Единой России» Анна Кузнецова. Она стала координатором нового раздела народной программы.

В приоритете - обеспечение жителей новых регионов всеми мерами соцподдержки в соответствии с российскими стандартами.

- «Единой Россией» создан штаб по гуманитарному сотрудничеству, который во взаимодействии с профильными ведомствами помогает донастраивать эту систему в конкретных ситуациях. Также нужно налаживать работу по доступной социально-педагогической помощи и медицинской деятельности в сиротских учреждениях Донбасса, вести мониторинг всех социальных учреждений, которые работают сегодня на новых территориях, и помогать, - отметила Анна Кузнецова.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Отдельно выделяется направление по гуманитарной помощи новым регионам.

Помимо этого, в народной программе «Единой России» появился раздел, посвященный развитию внутреннего туризма. Он поможет решать вопросы повышения качества и доступности путешествий, наличия квалифицированных кадров туристической отрасли, патриотического воспитания молодежи в контексте образовательного туризма и отдельных направлений - гастро-, агро- и экотуризма.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- Благодаря народной программе в регионе строят, ремонтируют, благоустраивают социально значимые объекты. В селах активно реконструируют школы. Работы ведутся на всех объектах. Готовность высокой степени. «Партийный десант» стал важной частью контроля за темпом и качеством - с января уже состоялось более 40 выездов. Депутаты всех уровней регулярно бывают на местах, чтобы оценить работу строителей. Мониторят ситуацию вместе с жителями и общественниками. Программа капремонта школ продолжается: правительство региона заключило соглашение на капремонт 29 школ на 2024 - 2025 годы. Важная составляющая народной программы - модернизация первичного звена здравоохранения. Ввели 19 ФАП, переоснастили 3 региональных сосудистых центра, 5 первичных сосудистых отделений, 5 центров амбулаторной онкопомощи. В приоритете и другие направления народной программы: соцподдержка, повышение оплаты труда бюджетникам, адресная поддержка семей с детьми, в том числе семей участников СВО. В бюджете региона предусмотрены расходы на это, - рассказал замруководителя фракции «Единой России» в областном Заксобрании Новосибирской области, замсекретаря реготделения партии по проектной работе Валерий Ильенко.

КОРОТКО О НАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 миллиона россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн в анкетах, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.

Фракция «Единой России» консолидированно проголосовала за бюджет на 2023 - 2025 годы. В документе нашли отражение все инициативы и поручения Президента РФ, которые глава государства дал в посланиях 2020 - 2021 годов и на съезде «Единой России», а финансирование всех блоков народной программы партии детально проработано с отраслевыми министерствами, вице-премьерами и отдельно - с финансовым блоком Правительства РФ. Социальные обязательства государства на ближайшую трехлетку и выполнение положений народной программы партии обеспечены.