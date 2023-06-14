«Я грибы собирал»: офицера запаса поймали с 6 килограммами наркотиков

В колонии строгого режима Александр Собко проведет ближайшие 8 лет. Фото: Мария НОВИКОВА

Утверждал, что пришел в лес за грибами, а оперативники просто ошиблись. 59-летний наркокурьер сегодня выслушал приговор за попытку сбыть почти 6 килограммов синтетики. Точку в уголовном деле поставил Новосибирский районный суд.

- Нашли получается три пакета: один черный, два оранжевых. Они были запакованы, зарыты в яму, - описывает происходящее на кадрах оперативной съемки сотрудник Пограничного управления ФСБ по Новосибирской области.

Находку в лесу силовики сделали летом прошлого года. Из ямы достали полимерные свертки с синтетикой. В оборот взяли мужчину, который приехал забрать ценный груз. Но в кустах его поджидала группа захвата.

- Что можете пояснить по поводу сегодняшнего вашего задержания?

- Понятия не имею.

- Цель вашего визита на данный участок местности?

- В лес - по грибы, по ягоды.

- А корзинки есть?

- А чё, для этого корзинки нужны?! В пакеты сейчас собирают. Мы же не в СССР живем, - резко отвечал силовикам задержанный.

Несостоявшегося грибника Александра Собко взяли под стражу и инкриминировали ему покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Свою вину он отрицал и на суде. Правда, немного изменил показания. Утверждал, мол, действительно, нанялся курьером, но что перевозит запрещенные вещества, не знал. Потом снова заявлял, что оказался в лесу – случайно и это даже с работой было не связано.

- Я никакого отношения к приобретению, перевозке, хранению, сбыту и производству не имею. Никаких прямых доказательств нету в этом деле, косвенные, да, есть. Да, есть предположения, но прямых-то доказательств нет. Поэтому говорить о статье 228 ч.5 вообще не имеет смысла! – заявил обвиняемый.

В своем последнем слове Собко подчеркнул, что является офицером запаса, пенсия у него приличная. И в нелегальном заработке, связанным с незаконным оборотом наркотиков, он не нуждался. Но суд посчитал его виновным.

- В суде установлено, что Собко 4 августа 2022 года прибыл к участку местности в лесном массиве в СНТ «Мелиоратор», где незаконно извлек тайник, состоящий из трех полимерных пакетов с наркотическим веществом - около 6 килограммов, - пояснила журналисту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Новосибирского района Анна Сахоненко.

По решению суда, в колонии строгого режима Александр Собко проведет ближайшие 8 лет. Весьма вероятно, что решение первой инстанции он попытается обжаловать. Ведь от своей версии о неудачной тихой охоте он так и не отступил.

- Просто я оказался не в то время не в том месте. Мы поехали с женой собирать грибы. Если бы я в кустах чуть не наступил на голову группе задержания, то может меня бы и не задержали, - резюмировал осужденный пока конвой надевал на него наручники, чтобы вновь увезти в СИЗО.

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