Андрей Травников: В приоритетах для Новосибирска - дороги, реновация общественного транспорта, благоустройство

Фото: Пресс-служба Новосибирского регионального отделения ЕР

Губернатор Новосибирской области и секретарь регионального отделения ЕР Андрей Травников обсудил с участниками городского общественного форума «Время требует! Развитие Новосибирска» самые важные темы в жизни областного центра. Ранее в таком же формате прямого диалога с главой региона пообщались общественники и депутаты из муниципалитетов области, теперь - новосибирцы.

Андрей Травников напомнил, какая большая работа была проведена для развития региона в предыдущие 5 лет, несмотря на неожиданные и жесткие вызовы - пандемию, санкции. С началом специальной военной операции Новосибирская область часто одной из первых внедряет новые меры поддержки, например социальный сертификат участника СВО. Ежедневно отправляются десятки тонн гуманитарной помощи для наших бойцов и жителей новых территорий.

Многому пришлось научиться: «приземлять» крупные федеральные проекты на своей территории, принять участие во всех возможных проектах и программах, которые существуют в стране, освоить механизмы государственно-частного партнерства. Сейчас, когда уже есть опыт и уверенность, требуются объединение и слаженная работа всех сил, чтобы продолжать развитие, в том числе Новосибирска. Городские планы требуют более оперативных решений и действий, а жителям, горожанам все равно, кто перед ними - депутат, представитель исполнительной власти или муниципалитета. Все должны работать и решать проблемы города.

Участники форума узнали, какие вопросы губернатор считает самыми важными. Как сказал Андрей Травников, в таком огромном городе, как Новосибирск, называть какое-то направление неприоритетным было бы неправильным. В поле своего зрения он, как глава региона, в первую очередь будет держать развитие дорожной сети, реновацию всей системы общественного транспорта, включая оптимизацию маршрутов и системы расчетов, благоустройство города.

Все эти вопросы важны для каждого жителя, и то, что уже сделано, например, по благоустройству - парки, скверы - получает хорошие отзывы горожан. Продолжение работы по этим направлениям позволит сохранить положительный миграционный приток - вообще редкий тренд для суровой Сибири, который задает в первую очередь областной центр.

Ожидаемо прозвучал вопрос про ремонт дорожного полотна, «больная» тема для города-миллионника. Губернатор отметил, что финансирование из областного бюджета на дороги Новосибирска растет: с 1 миллиарда рублей в 2017-м до более 5 миллиардов рублей в нынешнем году. Конечно, требуется увеличивать финансирование и дальше.

- Но нужно учиться применению и новых подходов, обеспечению качества, в том числе в сфере дорожного строительства и ремонта. Чтобы не было таких режущих глаз примеров, как улица и площадь Станиславского. Нужно учиться проводить и контролировать эту работу качественно и в срок. К сожалению, сегодня иногда применяются технологии, которые во многих других городах уже не применяются годами, а можно и нужно делать современнее, лучше и намного быстрее, - подчеркнул Андрей Травников.

Андрей Травников (в центре): В приоритетах для Новосибирска - дороги, реновация общественного транспорта, благоустройство. Фото: Пресс-служба Новосибирского регионального отделения ЕР

Какой транспорт будет возить горожан? Андрей Травников, отвечая на вопрос о том, когда в Новосибирске «реанимируют» городской транспорт, сказал, что обновление подвижного состава будет продолжаться.

- Мы не будем останавливаться на том количестве, которое имеется. Есть намерение полностью обновить парк троллейбусов. Уже с учетом текущих закупок он обновится на 50 процентов. Также продолжим и по автобусам. Но мой интерес не ограничивается только обновлением подвижного состава и вагонов. Я хочу понять, как построены маршруты, какие отношения с перевозчиками, как идет сбор и распределение финансовых ресурсов. В том числе хочу понять экономику отдельных предприятий и почему в Новосибирске такие предприятия, не являясь убыточными, не могут позволить себе текущее содержание сети и путевого хозяйства, - отметил Андрей Травников.

Интересует горожан и вопрос, когда строительная политика пойдет по нужному пути комплексного развития инфраструктуры, как в удачных проектах Клюквенный и СмартСити.

Губернатор поддержал реализацию таких мастер-планов и отметил, что они будут практиковаться в Новосибирске, в частности, для развития новых и обособленных территорий. В целом же нужно грамотно и последовательно использовать и недавно появившиеся инструменты развития, и давно существующие механизмы планирования. Но необходимо заранее вносить все изменения в планы застройки и расширения инфраструктуры и обязательно согласовывать их с жителями. Это ответственность городской власти. Для того чтобы не находилось лазеек, например, для возведения многоэтажки или отеля на месте, предназначенном под зеленую зону. Участие горожан в развитии города должно быть системным и постоянным.

От новосибирских активистов также прозвучали вопросы о строительстве новых поликлиник, повышении доступности детского спорта. Молодежь спросила губернатора, какие качества он считает важными для современного лидера. Глава региона назвал ответственность, инициативность и коммуникабельность. И еще подчеркнул, что диалог с горожанами о том, как всем вместе развивать город, будет продолжен. Всего этого - постоянной коммуникации и сплоченной работы - требует время!