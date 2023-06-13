С заботой и помощью - 35 лет!

Праздник прошел в Доме молодежи. Фото: Дарья МУЛОВА

В столице Сибири с 35-летием поздравили местную организацию Первомайского района Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ). Уже много лет ее поддерживает депутат Совета депутатов города Новосибирска Павел Горшков (депутатское объединение КПРФ), в том числе он помог и с организацией торжества. Как прошел праздник в Доме молодежи - в нашем материале.

«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ЛЮДЯМ ДОБРО»

В ожидании концерта активисты организации и гости танцевали под баян, пели частушки и песни. В фойе организовали выставку прикладного искусства - картины, поделки из глины, искусно связанные вещи, вышивку - все создано участниками ВОИ Первомайского района.

Сегодня в организации состоят более 400 человек. А начиналось все в 1988 году, когда участники общества объединились под лозунгом «Спешите делать людям добро».

- В этом зале сегодня собралась большая дружная команда. Наша главная задача - социализация людей с ограниченными возможностями здоровья. Все мероприятия, которые мы проводим, в которых участвуем, направлены на это. Наша работа - это мониторинг состояния инвалидов, служба поддержки граждан, которые впервые получили инвалидность, формирование доступной среды, адресная помощь и много других важных задач. Ведем активный образ жизни: ездим на экскурсии, участвуем в городских и областных конкурсах, выступаем, - рассказала председатель местной организации Первомайского района Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов Валентина Дюкова.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ - ФИТОБОЧКИ И СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

В 2008 году у ВОИ Первомайки появился реабилитационный зал для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Он оснащен специальными кроватями, беговыми дорожками, инфракрасной кабиной, есть массажный стол, две фитобочки и соляная пещера. Зал востребован и никогда не пустует. Поддерживают общественную организацию и администрация Первомайского района, и депутатский корпус. Власти выделяют автобусы для поездок на экскурсии, фестивали. Участники ВОИ в Первомайском районе активные: только на лето у них запланировано около шести поездок.

Павел Горшков. Фото: Предоставлено Советом депутатов города Новосибирска

- Это одна из самых активных организаций в районе. Ее участники - пример для подражания: несмотря на трудности со здоровьем, они не унывают, не опускают руки, находят силы и время, чтобы участвовать в районных мероприятиях, организовывать свои. Мы им помогаем, поддерживаем и материально, и организационно. Например, закупаем продуктовые наборы для тех, кого члены организации навещают на дому, - уточнил депутат Совета депутатов города Новосибирска Павел Горшков (депутатское объединение КПРФ).

Благодаря поддержке депутатов ВОИ Первомайского района смогла оснастить тренажерный зал спортивным инвентарем, тренажерами. Теперь там есть велотренажер, беговая дорожка. Все это необходимо для реабилитации, занятий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ

В честь 35-летия местной организации Первомайского района Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов подготовили концертную программу, на которой выступили творческие коллективы Первомайского района. В торжественной обстановке между номерами активистов и лучших работников организации наградили - вручили им дипломы и подарки.

- 35 лет - это большой срок для общественной организации, и вам удалось за это время многое сделать. Хочу сказать спасибо каждому члену общества ВОИ и пожелать удачи, сил и здоровья. Пускай у вас и дальше будут силы и желание помогать людям. Надеюсь, что 40-летний юбилей мы встретим не менее активными и поделимся новыми достижениями, - поздравил участников сообщества и гостей председатель общественной организации «Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов» Игорь Галл-Савальский.