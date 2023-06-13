Ученые предложили наедаться картинками: проверили, работает ли метод

Вадим Алексеев выбирает, что лучше - съесть яблоко или полистать кулинарную книгу с картинками. Фото: Виктория МИНАЕВА

Братья-толстяки, радуйтесь: заморские ученые придумали, как нам сбросить лишнее. Датские и китайские исследователи выяснили: насытиться можно от одних только взоров на еду.

Авторы открытия взяли в оборот 352 подопытных. Добровольцам они показывали изображения конфет и леденцов. Одной группе давали взглянуть совсем чуть-чуть, а другую заставляли смотреть на сладости по 30 раз в день.

И что вы думаете? Вторые стали есть меньше. Значит, насытились визуально, решили ученые. И доложили мировой общественности об этой гастрономической сенсации.

Выходит сплошной профит! Меньше поешь - килограммы сбросишь. Опять же в супермаркете меньше тратиться.

Я тут как раз летние штаны примерял. Стал натягивать и порвал по шву в самом унизительном месте. Встал на весы - 98 кило. Ужас! Надо брать научное открытие в оборот. Попробую «наедаться» взглядом.

ОПЕРАЦИЯ «ДЕГУСТАЦИЯ»

Играть с деликатесами в гляделки я поехал на рынок. Щас как насмотрюсь на шпик, чебуреки и персики - неделю есть не захочется.

Ходил вдоль рядов полчаса, любовался на прилавки. Встал в уголок и к себе прислушиваюсь: вроде и впрямь есть уже не хочется.

- Молодой человек! Подходите на дегустацию. Попробуйте «Краковскую», - донеслось из-за спины.

Оглянулся. На разовой тарелке один к одному кружочки ароматной колбасы.

«Спасибо, не хочется», - отказался я. Мысленно. Но вслух спросил:

- А вот у вас рядом ветчина порезана. Ее тоже можно?

Домой пришел с авоськой колбас, тюбиком горчицы и булкой хлеба. Заварил чайку и понял: на рынке эксперимент не работает. Ладно, попробуем по-другому.

КОТЛЕТЫ ВСЕ ИСПОРТИЛИ

Тогда после работы устроил себе визуальный банкет. На мониторе открыл фотографию пиццы, по комнате разложил продукты. Глянешь направо - помидоры лежат, посмотришь налево - чипсы.

Еще поставил тарелку с котлетами, банку сайры и апельсин.

- Холодильник, что ли, размораживаешь? - вышла из ванной жена. - Так ты еще соленые огурцы забыл...

В этот момент вспомнил, что в холодильнике стоит беленькая. Захотелось смотреть на нее. Но сдержался: все-таки научный эксперимент провожу.

За вечер на свои экспозиции насмотрелся вдоволь. Лег спать без ужина.

- А мне совсем даже есть не хочется. Действует способ, - похвастался я жене, заводя будильник.

Ночью встал попить. Заметил не убранные в холодильник котлеты. Решил убрать. Но перепутал дверцы и поставил в микроволновку. В общем, эксперимент пока не работает.

СЕЛЕДКА ПОБЕДИЛА

Нет, все-таки надо действовать строго по науке. Подопытным что показывали? Картинки. Они не манят, не соблазняют. Я побежал в супермаркет, нашел стенд с прессой, а там - кулинарные журналы. Дай, думаю, полистаю, картинками «наемся». Вернулся в редакцию, чувствую: все-таки голодный. Стал листать кулинарную книгу из редакционной библиотечки, а там новый рецепт винегрета - с сельдью.

Ну и чудесно. Я-то книжку полистал, есть уже не хочется. А жена дома голодная. Ей рыбного салатика можно и навернуть.

Пока крошили селедку, во мне проснулась и чуть не захлебнулась собака Павлова.

В общем, так: селедка меня победила. Против нее наука не действует. Навернул две порции.

- Ну, что там на весах? Контрольный замер будешь делать? - с какой-то ехидцей предложила жена.

Встал, посмотрел на стрелку:

- О! Те же 98! Если бы эксперимент не проводил, точно полкило сверху набрал бы.

Новым открытием попахивает

Наедаться взглядом, я понял, не получается. Но по пути на работу открыл новый способ.

Шел мимо беляшной. А там такой дурман несвежего фарша и пережженного масла, что голова кружится. И хотя с утра не позавтракал, дешевая беляшная весь аппетит отбила.

Вот это, я понимаю, эффект. Надо бы свой эксперимент провести: не любоваться на еду, а нюхать. Глядишь, сработает - и тогда здравствуй, Нобелевская премия.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Язвы не будет, но пользы - тоже»

Можно ли «отобедать», пристально посмотрев на борщ и шашлык? Как аппетитные картинки влияют на человека? Прокомментировать необычное исследование согласился врач-диетолог, кандидат медицинских наук Яков Новоселов:

- Исследования, о которых вы говорите, я не могу назвать научными. Вот если бы авторы измерили содержание глюкозы в крови, инсулина, посмотрели бы, как меняются эти показатели… Хотя визуальное восприятие пищи, безусловно, вызывает рефлекторные реакции организма. Например, повышается выделение желудочного сока, начинает выделяться желчь. Если вы случайно увидите рекламу еды, на вас это не повлияет. Но если будете, извиняюсь за выражение, пялиться на картинки с едой часами, это может повлечь нарушения. Например, выделение желудочного сока повысит кислотность в желудке. До язвы вы себя вряд ли быстро доведете, но и ничего полезного не добьетесь. Вместо того чтобы созерцать картинки еды, лучше потратить время на занятия спортом. Эффективность в снижении массы тела существенно повысится.

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