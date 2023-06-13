«Пошли, я тебя не обижу»: мужчина украл собаку с разноцветными глазами, привязанную у магазина

Собаке 7 месяцев. Фото: предоставлено Анастасией Борисенко

У Анастасии Борисенко украли собаку, похожую на хаски. Видимо, вор не учел, что питомец - дворняжка, польстившись на признак ездовой породы - разноцветные глаза. Инцидент произошел в Бердске, на улице Ленина, 11 июня. С тех пор хозяйка проводит собственное расследование, пытаясь разыскать вора.

- Лайма - помесь лайки и хаски. У нее один глаз - голубой, другой - коричневый. Ей 7 месяцев. Мы зашли в магазин купить воду, а ее привязали к перилам около выхода. Вышли буквально через 10 минут, но собаки уже не было. Вместе с мужем обошли два квартала, но Лайму не нашли, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия, хозяйка собаки. - На Лайме был строгий ошейник с поводком грязно-зеленого цвета.

Женщина начала везде писать объявления о пропаже любимицы. Откликнулись люди, которые видели, как ее собаку отвязал и увел с собой какой-то мужчина. Как рассказали Анастасии очевидцы, похититель отвязал пса со словами: «Пошли, я тебя не обижу. Пошли, водички попьем и поедем». Благодаря очевидцам даже удалось составить маршрут похитителя.

- Он ее отвязал. Несмотря на то, что Лайма упиралась, повел ее на остановку «Универмаг», сел на автобус № 4 и доехал до железнодорожного вокзала. После взял билет и уехал на электричке в сторону Искитима. Я нашла водителя автобуса через ПАТП, он сказал, что помнит этого мужчину. Он видел с ним мою собаку, она не хотела идти, - говорит женщина.

Как удалось выяснить Анастасии, в автобусе мужчина расплатился своей социальной картой. Оказывается, данные можно снять с терминала, но как определить нужного из всех пассажиров? На вид мужчине около 56 лет, он был в обшарпанном костюме, от него сильно пахло алкоголем.

- Я пришла в полицию, написала заявление. Мое дело передавали от одного участкового к другому. Я уже и сама пыталась достать какие-то видеозаписи, но мне сказали, что могут их предоставить только по запросу полиции и никак иначе. Счет идет на часы, я не знаю, что с собакой, жива ли она, - переживает Анастасия.

Женщина написала заявление в полицию. Фото: предоставлено Анастасией Борисенко

КП-Новосибирск обратилась в пресс-службу МВД за комментарием по данному делу.

- Заявление поступило, полицейскими устанавливаются все обстоятельства, - рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

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