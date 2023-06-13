«Упаси Христос»: экс-глава бюджетного комитета Заксобрания отреагировал на приговор суда

Вину Морозов так и не признал Фото: Мария НОВИКОВА

Бывшего главу бюджетного комитета областного Заксобрания признали виновным в особо крупном мошенничестве. Точку в уголовном деле сегодня поставил Октябрьский районный суд Новосибирска.

Заседание по делу Александра Морозова началось раньше обозначенного на сайте суда времени, поэтому представители СМИ на него не попали. Поговорить с осужденным журналисту КП-Новосибирск удалось уже после оглашения решения.

- Как оцениваете приговор?

- Все, слава Богу, хорошо!

- Не будете обжаловать?

- Нет, не буду.

- А какой срок-то условный?

- Условный.

- А вообще совершали то, что вам инкриминировали?

- Упаси Христос, – на бегу ответил Морозов, спускаясь вниз по лестнице.

Под уголовное преследование парламентарий попал два года назад. К нему с обысками нагрянули оперативники ФСБ и следователи СКР. Депутата, который возглавлял совет директоров Коченевской птицефабрики, уличили в мошенничестве с многомиллионной субсидией. Правоохранители посчитали, что работы были выполнены только на бумаге, а часть бюджетных денег ушла налево.

- В период с 2019 по 2021 год он организовал получение сельскохозяйственным предприятием государственной субсидии в сумме свыше 41 млн. рублей на строительство цеха по производству мясных полуфабрикатов и кулинарии. Для придания видимости исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии по его указанию в цехе частично были проведены строительно-монтажные работы. При этом подсудимый совершил хищение бюджетных средств в общем размере более 18 млн. рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, - пояснили корреспонденту КП-Новосибирск в региональном управлении СКР.

Вину Морозов так и не признал, но еще на стадии предварительного следствия вернул в казну все деньги (а это больше 41 миллиона рублей). В июле 2021 на очередной сессии Заксобрания депутаты досрочно прекратили полномочия своего коллеги, лишив его мандата. По итогам разбирательства, экс-парламентария признали виновным, но оставили на свободе.

- Назначено судом наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно с применением ст.73 УК РФ. Кроме того, назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, государственных, муниципальных учреждениях на срок 2 года. Настоящий приговор в законную силу не вступил, - рассказал журналисту КП-Новосибирск помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев.

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