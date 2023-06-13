В Новосибирской области медведь вышел к людям: в минприроды пояснили, в чем причина

Медведей возле поселков уже не первый год видят в Здвинском районе. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Здвинском районе Новосибирской области на прошлой неделе к людям вышел медведь. Его заметили близ села Верх-Каргат. Такое случается не первый раз в этом году и уже не первый год. Специалисты рассказали, с чем связано такое поведение диких животных.

На бурого медведя наткнулись двое подростков и фермер. Сбежал косолапый из Убинского заказника. Предполагали, что выгнал медведя из леса пожар.

- Здвинский район - не свойственное место обитания для бурого медведя, однако он появляется там уже второй год, предположительно мигрирует из заказника в Убинском районе. Для медведя 30 километров - это не такое большое расстояние. Вполне возможно, что причина его появления в районе - лесной пожар, но этого мы не можем знать наверняка, - ответили КП-Новосибирск в пресс-службе минприроды региона.

Угрозы для населения медведь не представляет, необходимости в его регулировании нет.

- Регуляция возможна только в случае, если животное раздерет скот, проберется далеко в частный сектор, навредит людям. Сейчас находится в лесистой местности, в своей естественной среде обитания, на расстоянии 15 километров от ближайшего населенного пункта. Ситуация на контроле администрации и местного госинспектора, - добавили в ведомстве.

КСТАТИ

Как вести себя при встрече с медведем

Главная рекомендация сейчас - не гулять по лесу в Здвинском районе, тем более одному. Но если вы оказались на природе и повстречали медведя (или любого другого крупного зверя), ни в коем случае не устраивайте панику с криками и не бросайтесь с места наутек.

- Отступать нужно медленно, пятясь, наблюдая за поведением животного. Не надо смотреть зверю прямо в глаза, но при этом нельзя упускать его из виду. Лучше замереть и оценить ситуацию - состояние животного, его реакцию и окружающую обстановку. Не подходите близко, не пытайтесь прикоснуться или погладить дикое животное, даже если это кажется безопасным. Ничего не бросайте, не ловите диких зверей и не подходите к раненым животным, - сообщают в министерстве природы.

Единственный случай, когда шуметь можно, - еще до встречи с животными. Столкнуться с лесными жителями почти невозможно, если идти по лесу толпой: громкие крики пугают их. Здоровое животное может напасть только для защиты себя или детенышей, от испуга либо неожиданности или опасаясь возможной агрессии с вашей стороны.

Устраивайте привал только на открытых, хорошо просматриваемых пространствах. Не бродите в сумерках и ночью, избегайте мест с высокой травой и захламленных участков леса, не позволяйте детям заходить в пойменные заросли возле рек. Пищевые отходы после себя тоже не оставляйте, потому что они могут привлечь обитателей леса.

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