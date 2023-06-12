Летнее солнцестояние в Новосибирске 22 июня 2023 года: сколько продлится самый долгий день в году

Самый длинный день в году выпадет на 22 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летнее солнцестояние в Новосибирске 22 июня 2023 года выпадает на четверг - это будут самый длинный день и самая короткая ночь в году. Об особенностях явления рассказал астроном, сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

- Это важная астрономическая дата, которая связана с годовым движением Солнца по небу. В астрономии это особое положение нашей планеты на своей орбите, которое знаменует приход астрономического лета. А еще мы знаем этот день как самый продолжительный день в году. Продолжительность светового дня 22 июня в нашем регионе составит 17 часов 23 минуты 8 секунд. В старые времена разные народы почитали день летнего солнцестояния и отмечали как один из главных дней года, - рассказал КП-Новосибирск Олег Кашин.

Астрономически момент летнего солнцестояния выпадет на 22.00 21 июня по новосибирскому времени. Солнце пройдет через самую северную точку небесной эклиптики, то есть поднимется на небосклоне максимально высоко. Но сибиряки этот момент не застанут, ведь солнце уже сядет. Поэтому в наших широтах самый длинный день в году выпадет на 22 июня, а не на 21-е.

В день июньского солнцестояния Солнце находится прямо над тропиком Рака. Это самая северная широта, на которой Солнце в полдень может подняться в зенит. Этот тропик получил свое название тысячи лет назад - в то время Солнце в день июньского солнцестояния находилось в созвездии Рака. К настоящему моменту из-за прецессии земной оси Солнце переместилось в созвездие Тельца, но мы по-прежнему используем старое название тропика.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер