«Был хлопок, ожоги получили четверо»: рабочий погиб во время ремонта на ТЭЦ-5 в Новосибирске

Хлопок произошел в резервуаре. Фото: прокуратура НСО

В пятницу, 16 июня, рабочий погиб во время ремонта на ТЭЦ-5 в Новосибирске.

- Во время работ на нефтеочистных стоках произошел хлопок внутри резервуара, где подрядчик проводил ремонт, - сообщили в Сибирской Генерирующей Компании.

В момент ЧП там находились трое сотрудников подрядной организации и один работник ТЭЦ. На место была вызвана скорая помощь.

- Один работник компании-подрядчика скончался; трое, включая сотрудника ТЭЦ, доставлены в областной ожоговый центр, - уточнили в компании.

Прокуратура Новосибирской области начала проверку: на место выехал исполняющий обязанности прокурора города.

- Установлено, что при чистке резервуара сотрудниками подрядной организации произошло воспламенение технической жидкости. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению техники безопасности при производстве работ и в целом на объекте, правил производства работ, - уточнили в ведомстве.

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