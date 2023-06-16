На деревянной дощечке - стафилококк, а в кофе с сахаром - стрептококк: новосибирский эксперт назвал бактерии, которые могут жить у нас на кухне

Эксперт рассказал, как правильно хранить продукты в холодильнике.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Обычный холодильник или губка возле раковины могут стать рассадником болезнетворных бактерий. А все из-за неправильного хранения продуктов или несвоевременной уборки. КП-Новосибирск разобрала с экспертом Яковом Новоселовым, руководителем Сибирского центра оздоровительного питания, врачом-диетологом, правила поведения на кухне в жару и узнала, какие продукты помогут легче перенести +30.
МЕНЯЕМ ДЕРЕВО НА СТЕКЛО
Первое, чему нужно уделить внимание, - уборка кухни. Лучше прибираться сразу же после готовки, а раз в неделю проводить генеральную уборку с антисептическими средствами.
- Уборку мы делаем губками и тряпочками. У губок впитывающая поверхность, поэтому там может развиваться вредная микрофлора. При постоянном использовании нужно менять ее раз в две недели, - рассказал КП-Новосибирск Яков Новоселов, руководитель Сибирского центра оздоровительного питания.
Еще один небезопасный предмет для нас - разделочная доска. Оказывается, она может стать разносчиком вредных бактерий.
- Лучше пользоваться стеклянной или пластиковой дощечкой. В деревянных остаются порезы, трещины, и там застревают частицы пищи. Микрофлора развивается и потом попадает на другую еду, например на хлеб. Чаще всего это может быть стафилококк, - уточнил эксперт.
СЫРОМУ НЕ МЕСТО С ГОТОВЫМ
Перейдем к соседству продуктов в холодильнике. Как отмечает наш эксперт, нельзя на одной полке хранить сырые продукты и те, которые не нужно термически обрабатывать. Например, рядом с куриным филе лучше не класть сыр или хлеб.
- На курице, мясе, рыбе может быть микрофлора, которая осеменит другие продукты. И если при жарке, варке первых она уйдет, то на других продуктах останется. К примеру, это может быть сальмонеллез, кишечная палочка. Лучше использовать для сырых продуктов отдельную полку, - объясняет Яков Новоселов.
ХЛЕБ - В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ИЛИ НА СТОЛЕ?
Яков Новоселов советует хранить хлеб в холодильнике, в целлофановой упаковке. Это поможет избежать контакта с окружающей средой и размножения бактерий.
НЕ ДОПИЛ КОФЕ? ВЫЛИВАЙ!
У многих из нас есть привычка оставить недопитый чай или кофе на столе. Или поставить чашку остывать и вовсе забыть про нее. Если не выпили горячий напиток сразу, то лучше попрощаться с ним навсегда.
- Если это чай или кофе с сахаром, то будет развиваться болезнетворная микрофлора. Так что допивать холодными их нежелательно, - говорит наш эксперт. - Так может размножаться кишечная палочка, стрептококки, стафилококки.
ОСТОРОЖНО, ВОЗМОЖНО ОТРАВЛЕНИЕ!
Любите салатики? Тогда любите вовремя их съедать. Особенно если они заправлены майонезом.
- Майонез отчасти состоит из яиц, а они характеризуются повышенным риском получить отравление, потому что в них быстро развивается болезнетворная микрофлора. При отравлении возможны диарея, тошнота, рвота, - предупреждает специалист. - Колбасные нарезки, как и салаты, хранятся в холодильнике максимум 36 часов, а дальше начнут плодиться бактерии.
С соками из тетрапаков тоже лучше не шутить. Оставили на солнце? Выкидывайте в мусорку. Мало того что сок начнет бродить, так в нем еще и грибок начнет размножаться.
- В таких упаковках начинают размножаться микотоксины, которые наносят вред организму - то же самое отравление, - отмечает эксперт.
ЧТО ЛУЧШЕ ВСЕГО ЕСТЬ В ЖАРУ?
По словам Якова Новоселова, лучше всего в летний зной делать упор на продукты, где есть сложные углеводы. Например, овощи и фрукты.
- Нужно уменьшить употребление мучного, жирной, тяжелой пищи. Сделайте лучше упор на легкую рыбу или нежирную птицу, - добавил Яков Новоселов. - Так вы легче перенесете жару.
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