На деревянной дощечке - стафилококк, а в кофе с сахаром - стрептококк: новосибирский эксперт назвал бактерии, которые могут жить у нас на кухне

Эксперт рассказал, как правильно хранить продукты в холодильнике. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обычный холодильник или губка возле раковины могут стать рассадником болезнетворных бактерий. А все из-за неправильного хранения продуктов или несвоевременной уборки. КП-Новосибирск разобрала с экспертом Яковом Новоселовым, руководителем Сибирского центра оздоровительного питания, врачом-диетологом, правила поведения на кухне в жару и узнала, какие продукты помогут легче перенести +30.

МЕНЯЕМ ДЕРЕВО НА СТЕКЛО

Первое, чему нужно уделить внимание, - уборка кухни. Лучше прибираться сразу же после готовки, а раз в неделю проводить генеральную уборку с антисептическими средствами.

- Уборку мы делаем губками и тряпочками. У губок впитывающая поверхность, поэтому там может развиваться вредная микрофлора. При постоянном использовании нужно менять ее раз в две недели, - рассказал КП-Новосибирск Яков Новоселов, руководитель Сибирского центра оздоровительного питания.

Еще один небезопасный предмет для нас - разделочная доска. Оказывается, она может стать разносчиком вредных бактерий.

- Лучше пользоваться стеклянной или пластиковой дощечкой. В деревянных остаются порезы, трещины, и там застревают частицы пищи. Микрофлора развивается и потом попадает на другую еду, например на хлеб. Чаще всего это может быть стафилококк, - уточнил эксперт.

СЫРОМУ НЕ МЕСТО С ГОТОВЫМ

Перейдем к соседству продуктов в холодильнике. Как отмечает наш эксперт, нельзя на одной полке хранить сырые продукты и те, которые не нужно термически обрабатывать. Например, рядом с куриным филе лучше не класть сыр или хлеб.

- На курице, мясе, рыбе может быть микрофлора, которая осеменит другие продукты. И если при жарке, варке первых она уйдет, то на других продуктах останется. К примеру, это может быть сальмонеллез, кишечная палочка. Лучше использовать для сырых продуктов отдельную полку, - объясняет Яков Новоселов.

ХЛЕБ - В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ИЛИ НА СТОЛЕ?

Яков Новоселов советует хранить хлеб в холодильнике, в целлофановой упаковке. Это поможет избежать контакта с окружающей средой и размножения бактерий.

НЕ ДОПИЛ КОФЕ? ВЫЛИВАЙ!

У многих из нас есть привычка оставить недопитый чай или кофе на столе. Или поставить чашку остывать и вовсе забыть про нее. Если не выпили горячий напиток сразу, то лучше попрощаться с ним навсегда.

- Если это чай или кофе с сахаром, то будет развиваться болезнетворная микрофлора. Так что допивать холодными их нежелательно, - говорит наш эксперт. - Так может размножаться кишечная палочка, стрептококки, стафилококки.

ОСТОРОЖНО, ВОЗМОЖНО ОТРАВЛЕНИЕ!

Любите салатики? Тогда любите вовремя их съедать. Особенно если они заправлены майонезом.

- Майонез отчасти состоит из яиц, а они характеризуются повышенным риском получить отравление, потому что в них быстро развивается болезнетворная микрофлора. При отравлении возможны диарея, тошнота, рвота, - предупреждает специалист. - Колбасные нарезки, как и салаты, хранятся в холодильнике максимум 36 часов, а дальше начнут плодиться бактерии.

С соками из тетрапаков тоже лучше не шутить. Оставили на солнце? Выкидывайте в мусорку. Мало того что сок начнет бродить, так в нем еще и грибок начнет размножаться.

- В таких упаковках начинают размножаться микотоксины, которые наносят вред организму - то же самое отравление, - отмечает эксперт.

ЧТО ЛУЧШЕ ВСЕГО ЕСТЬ В ЖАРУ?

По словам Якова Новоселова, лучше всего в летний зной делать упор на продукты, где есть сложные углеводы. Например, овощи и фрукты.

- Нужно уменьшить употребление мучного, жирной, тяжелой пищи. Сделайте лучше упор на легкую рыбу или нежирную птицу, - добавил Яков Новоселов. - Так вы легче перенесете жару.

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