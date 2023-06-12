Примите судьбоносное решение: астролог рассказала, что нас ждет в день летнего солнцестояния 22 июня 2023 года

Астролог рассказала, что следует делать на день солнцестояния. Фото: Оксана ЗУЙКО

22 июня будут самый длинный день и самая короткая ночь в 2023 году. С этого момента наступает астрономическое лето, а в культуре многих северных народов этот день почитали особо.

- Рак как символ появился в зодиаке примерно за 500 лет до нашей эры. Халдеи дали одному из созвездий такое имя, потому что рак пятится назад или движется зигзагом, а Солнце, достигнув около 21 июня область этого знака, как бы замирает на несколько дней в одном положении, которое называется летним солнцестоянием. Солнце достигает своей наивысшей точки, которая символизирует собой момент наивысшего подъема процесса эволюции, когда Солнце ближе всего подходит к Полярной звезде как мистическому духовному центру мира. И затем день начинает убывать, - рассказала КП-Новосибирск астролог Елена Альмах.

Знаки солнцестояния, Рак и Козерог, для изменений в настроениях и политических обычаях. Наступает время политиков, реформаторов, профсоюзных работников, проповедников.

- В этот день важно принять судьбоносное решение, определить свои ресурсы и направление движения. Ваши предубеждения и предрассудки могут помешать принять вам сделать это, увидеть перспективы или наладить долгосрочное сотрудничество. Остерегайтесь давать опрометчивые обещания, нежелательно проводить рисковые финансовые операции и излишне растрачивать деньги, -предупреждает астролог.

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