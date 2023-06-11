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Общество11 июня 2023 15:10

Как коза Графиня советских солдат подвела: 20 ярких кадров с фестиваля «Сибирский огонь» 2023

Опубликовали фото и видео фестиваля «Сибирский огонь» 2023
Авторы (2):
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
В Новосибирске прошел фестиваль «Сибирский огонь»

В Новосибирске прошел фестиваль «Сибирский огонь»

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Под Новосибирском в девятый раз прошел «Сибирский огонь» 2023: реконструкторы со всей Сибири съехались в деревню Большой Оеш в Колыванском районе. Они показали 22 века истории — от древнеримских легионеров I века до нашей эры до советских солдат в Афганистане. Фото и видео фестиваля «Сибирский огонь»2023 — в нашем материале.

На площадку приехали участники.

На площадку приехали участники.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Начинался фестиваль в 11.00, но участники начали собираться за час до мероприятия. Мужчины и женщины в исторических костюмах колоннами заходили на площадку.

Коза Графиня – главная звезда.

Коза Графиня – главная звезда.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Главной звездой фестиваля стала коза Графиня. Сначала все увидели ее вместе с хозяйкой в образе эпохи Средневековья.

- Графине 2 года, это моя домашняя коза, - рассказала КП-Новосибирск Юлия, хозяйка Графини.

Для свиней соорудили отдельный загон.

Для свиней соорудили отдельный загон.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

На площадке Средневековья зрители могли погладить и настоящих поросят. Для них соорудили отдельный загон.

На площадке было много гостей.

На площадке было много гостей.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Заранее на фестиваль приехали не только участники, но и зрители. Добраться до места можно было на машине или на автобусе.

На фестивале дежурила конная полиция.

На фестивале дежурила конная полиция.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

За порядком на фестивале следила новосибирская конная полиция.

Открыли парад реконструкторы в одежде римлян.

Открыли парад реконструкторы в одежде римлян.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Фестиваль реконструкции начался с парада. открыли его реконструкторы, представлявшие эпоху Древнего Рима, викингов, а затем прошли военные в форме Первой мировой войны.

Военная техника завершила парад.

Военная техника завершила парад.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Парад на фестивале завершала колонна с военной техникой.

Реконструкция боя.

Реконструкция боя.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Одна из главный площадок фестиваля - Реконструкция боя времен Афганской кампании (1983 год). В нем противники советских солдат в качестве отвлекающего маневра отправили вперед себя женщин с козой — роль ее в этой реконструкции сыграла все та же Графиня.

Все проходило в Колыванском районе.

Все проходило в Колыванском районе.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Советские солдаты смогли одолеть противника. Бой получился зрелищным: зрители слышали выстрели, увидели загоревшуюся технику.

Фестиваль проходил в XI раз.

Фестиваль проходил в XI раз.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

После реконструкции сражения гости фестиваля отправились на площадки, где реконструкторы представляли разные эпохи. Как вам этот средневековый лучник?

На площадке можно было купить сувениры.

На площадке можно было купить сувениры.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

И еще купить в качестве сувениров черепа.

Реконструкции все возрасты покорны.

Реконструкции все возрасты покорны.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Еще одна площадка — римская: пожилые супруги примерили шлемы легионеров, которые воссоздали реконструктуры.

Тяжелый наряд носили, не смотря на жару.

Тяжелый наряд носили, не смотря на жару.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Температура была почти +25, но участники фестиваля носили наряды из тяжёлых тканей, как эта сибирячка.

Развлечение для маленьких гостей фестиваля.

Развлечение для маленьких гостей фестиваля.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Площадки на фестивали были подготовлены и для самых юных гостей. Дети учились раздувать угли и сражаться на мечах — забава эта пришлась им по душе.

Иностранные курсанты под впечатлением.

Иностранные курсанты под впечатлением.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Впечатлил фестиваль и африканских курсантов, которые тоже приехали в Большой Оеш.

А вы побывали на фестивале?

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