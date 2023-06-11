В Новосибирске прошел фестиваль «Сибирский огонь»
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Под Новосибирском в девятый раз прошел «Сибирский огонь» 2023: реконструкторы со всей Сибири съехались в деревню Большой Оеш в Колыванском районе. Они показали 22 века истории — от древнеримских легионеров I века до нашей эры до советских солдат в Афганистане. Фото и видео фестиваля «Сибирский огонь»2023 — в нашем материале.
На площадку приехали участники.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Начинался фестиваль в 11.00, но участники начали собираться за час до мероприятия. Мужчины и женщины в исторических костюмах колоннами заходили на площадку.
Коза Графиня – главная звезда.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Главной звездой фестиваля стала коза Графиня. Сначала все увидели ее вместе с хозяйкой в образе эпохи Средневековья.
- Графине 2 года, это моя домашняя коза, - рассказала КП-Новосибирск Юлия, хозяйка Графини.
Для свиней соорудили отдельный загон.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
На площадке Средневековья зрители могли погладить и настоящих поросят. Для них соорудили отдельный загон.
На площадке было много гостей.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Заранее на фестиваль приехали не только участники, но и зрители. Добраться до места можно было на машине или на автобусе.
На фестивале дежурила конная полиция.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
За порядком на фестивале следила новосибирская конная полиция.
Открыли парад реконструкторы в одежде римлян.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Фестиваль реконструкции начался с парада. открыли его реконструкторы, представлявшие эпоху Древнего Рима, викингов, а затем прошли военные в форме Первой мировой войны.
Военная техника завершила парад.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Парад на фестивале завершала колонна с военной техникой.
Реконструкция боя.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Одна из главный площадок фестиваля - Реконструкция боя времен Афганской кампании (1983 год). В нем противники советских солдат в качестве отвлекающего маневра отправили вперед себя женщин с козой — роль ее в этой реконструкции сыграла все та же Графиня.
Все проходило в Колыванском районе.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Советские солдаты смогли одолеть противника. Бой получился зрелищным: зрители слышали выстрели, увидели загоревшуюся технику.
Фестиваль проходил в XI раз.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
После реконструкции сражения гости фестиваля отправились на площадки, где реконструкторы представляли разные эпохи. Как вам этот средневековый лучник?
На площадке можно было купить сувениры.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
И еще купить в качестве сувениров черепа.
Реконструкции все возрасты покорны.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Еще одна площадка — римская: пожилые супруги примерили шлемы легионеров, которые воссоздали реконструктуры.
Тяжелый наряд носили, не смотря на жару.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Температура была почти +25, но участники фестиваля носили наряды из тяжёлых тканей, как эта сибирячка.
Развлечение для маленьких гостей фестиваля.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Площадки на фестивали были подготовлены и для самых юных гостей. Дети учились раздувать угли и сражаться на мечах — забава эта пришлась им по душе.
Иностранные курсанты под впечатлением.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Впечатлил фестиваль и африканских курсантов, которые тоже приехали в Большой Оеш.
А вы побывали на фестивале?
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