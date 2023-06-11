В Новосибирске прошел фестиваль «Сибирский огонь» Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Под Новосибирском в девятый раз прошел «Сибирский огонь» 2023: реконструкторы со всей Сибири съехались в деревню Большой Оеш в Колыванском районе. Они показали 22 века истории — от древнеримских легионеров I века до нашей эры до советских солдат в Афганистане. Фото и видео фестиваля «Сибирский огонь»2023 — в нашем материале.

На площадку приехали участники. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Начинался фестиваль в 11.00, но участники начали собираться за час до мероприятия. Мужчины и женщины в исторических костюмах колоннами заходили на площадку.

Коза Графиня – главная звезда. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Главной звездой фестиваля стала коза Графиня. Сначала все увидели ее вместе с хозяйкой в образе эпохи Средневековья.

- Графине 2 года, это моя домашняя коза, - рассказала КП-Новосибирск Юлия, хозяйка Графини.

Для свиней соорудили отдельный загон. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

На площадке Средневековья зрители могли погладить и настоящих поросят. Для них соорудили отдельный загон.

На площадке было много гостей. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Заранее на фестиваль приехали не только участники, но и зрители. Добраться до места можно было на машине или на автобусе.

На фестивале дежурила конная полиция. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

За порядком на фестивале следила новосибирская конная полиция.

Открыли парад реконструкторы в одежде римлян. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Фестиваль реконструкции начался с парада. открыли его реконструкторы, представлявшие эпоху Древнего Рима, викингов, а затем прошли военные в форме Первой мировой войны.

Военная техника завершила парад. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Парад на фестивале завершала колонна с военной техникой.

Реконструкция боя. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Одна из главный площадок фестиваля - Реконструкция боя времен Афганской кампании (1983 год). В нем противники советских солдат в качестве отвлекающего маневра отправили вперед себя женщин с козой — роль ее в этой реконструкции сыграла все та же Графиня.

Все проходило в Колыванском районе. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Советские солдаты смогли одолеть противника. Бой получился зрелищным: зрители слышали выстрели, увидели загоревшуюся технику.

Фестиваль проходил в XI раз. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

После реконструкции сражения гости фестиваля отправились на площадки, где реконструкторы представляли разные эпохи. Как вам этот средневековый лучник?

На площадке можно было купить сувениры. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

И еще купить в качестве сувениров черепа.

Реконструкции все возрасты покорны. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Еще одна площадка — римская: пожилые супруги примерили шлемы легионеров, которые воссоздали реконструктуры.

Тяжелый наряд носили, не смотря на жару. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Температура была почти +25, но участники фестиваля носили наряды из тяжёлых тканей, как эта сибирячка.

Развлечение для маленьких гостей фестиваля. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Площадки на фестивали были подготовлены и для самых юных гостей. Дети учились раздувать угли и сражаться на мечах — забава эта пришлась им по душе.

Иностранные курсанты под впечатлением. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Впечатлил фестиваль и африканских курсантов, которые тоже приехали в Большой Оеш.

А вы побывали на фестивале?

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