«Избивали, связали руки скотчем»: суд вынес приговор троим омичам за похищение семейной пары

Артура Платонова лишили свободы на 6 лет, Константина Суворова - на 7. Фото: Мария НОВИКОВА

Железнодорожный районный суд поставил точку в деле троих омичей, похитивших семейную пару в Новосибирске в 2020 году. Павлу Гаврюшину, Артуру Платонову и Константину Суворову предъявили обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

- 19 октября 2020 года подсудимые прибыли в город Новосибирск, где под надуманным предлогом пригласили ранее им знакомую 32-летнюю женщину и 39-летнего мужчину и незаконно удерживали их, требуя деньги, - рассказали версию следствия в региональном управлении СКР.

Происходило все в съемной квартире по адресу: улица Челюскинцев, 4, которую похитители арендовали по поддельному паспорту.

- Высказывая в их адрес различные угрозы, демонстрируя раскаленный утюг и подкрепляя сказанное нанесением ударов, связали потерпевшим руки скотчем и веревкой, изъяли у них средства связи, а также деньги и важные личные документы, - пояснила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова.

Сумму у семейной пары злоумышленники вымогали немаленькую - 6000 долларов. По версии подсудимых, провернув мошенническую схему, семейная пара не поделилась этими деньгами с остальными.

- Эти 6000 долларов были похищены одним из подсудимых и потерпевшими у иностранного гражданина, - уточнила гособвинитель.

Оказалось, Анна Черноногова и Константин Суворов пользовались чужими документами и обчищали счета иностранцев. Схема была отработана. В Бийске по киргизскому паспорту, в который была вклеена ее фотография, женщина сняла в банке деньги, но подельникам сказала, что по техническим причинам наличку ей не выдали. Поняв, что его обманули, Суворов решил силой выбить свою долю, привлек подельников и похитил обидчиков.

21 октября мужа Анны из съемной квартиры отвезли домой, чтобы он нашел там ту самую валюту. Оттуда пленник сбежал, выпрыгнув в окно со второго этажа, и обратился в полицию. На подозреваемых устроили настоящую облаву на трассе.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий в этот же день сотрудниками управления уголовного розыска во взаимодействии с сотрудниками ДПС ГИБДД и при поддержке ОМОНа Росгвардии на одной из автодорог Новосибирского района НСО был задержан автомобиль «Тойота Ленд-Крузер», в котором находились трое подозреваемых и похищенная девушка, - прокомментировали операцию в пресс-службе регионального главка МВД.

Анну освободили, а ее похитителей задержали. Двое фигурантов дожидались решения Фемиды за решеткой, еще один - находился под подпиской о невыезде.

- Вас обвиняют в похищении. Вы свою вину признаете или нет? - поинтересовалась корреспондент КП-Новосибирск у фигурантов.

- Нет конечно, мы никого не похищали.

- А что произошло, почему вас задержали тогда?

- Задержали по обстоятельствам, - многозначительно ответил Артур Платонов. После этого его одернул сосед по камере Константин Суворов и запретил общаться с представителями СМИ.

Впрочем, собранных следствием доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора. Артура Платонова лишили свободы на 6 лет, Константина Суворова - на 7. Под стражу в зале суда взяли и Павла Гаврюшина, которому дали 5 лет строгача.

- Меня просили съездить как водителя. Я попал в эту ситуацию нехорошую, для меня она тоже была стрессовой и шоком, но внутри этой ситуации я никому ничего плохого не сделал, - посетовал он в разговоре с корреспондентом КП-Новосибирск.

Кстати, потерпевшие претензий к Гаврюшину не имели.

- Жалко, что лишили его свободы. Мы его не знали ранее, в отличие от остальных двоих. Этот человек попал не в ту компанию, скажем так. А им, считаю, мало дали, - прокомментировала вынесенный приговор Анна Черноногова.

В пользу потерпевшей с осужденных взыскали 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Весьма вероятно, что подсудимые попытаются обжаловать приговор.

Стоит добавить, что Суворов и Черноногова в декабре 2022 года выслушали приговор за махинации с чужими паспортами. Анна, которая по делу о похищении проходит потерпевшей, тогда отделалась условным сроком. Ее подельника отправили в колонию общего режима на 5 лет. Новое решение судья вынесла путем частичного сложения наказаний, приговорив его к 7 годам лишения свободы.

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