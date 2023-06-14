«Маленький чемпион-2023» в Новосибирске: чем приманивали к финишу крошечных спортсменов

Эмоции перед стартом: ожидание, волнение, радость! Фото: Влад Комяков

Год пролетел незаметно, и мы снова встретились на долгожданном «Маленьком чемпионе». «Комсомольская правда» провела милые и невероятно эмоциональные соревнования уже в восьмой раз. Участвовали ребятишки от полугода до трех лет. В зависимости от возраста они или ползли дистанцию 7,5 метра, или пробегали 22,5 метра. По просьбе родителей в этом году детки от года до полутора могли на выбор выйти на дорожку в номинации «ползут» или «бегут». Как и в прошлом году, соревнования прошли в спорткомплексе «Заря»: со строгими судьями, медалями победителям и отличными подарками!

На «Маленький чемпион - 2023» зарегистрировалось полтысячи участников. Фото: Влад Комяков

Директор Новосибирского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Галина Попова. Фото: Влад Комяков

- Хочу троекратно поблагодарить вас, дорогие родители, за то, что вы с детства прививаете вашим малышам любовь к спорту. Хорошего дня, всем здоровья и мирного неба над нашими головами! - обратилась к собравшимся директор Новосибирского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Галина Попова.

Заместитель директора Офтальмологической клиники Пузыревского Андрей Буркин. Фото: Влад Комяков

Генеральным партнером «Маленького чемпиона» выступила Офтальмологическая клиника Пузыревского. Заместитель директора клиники Андрей Буркин пожелал маленьким чемпионам здоровья, успехов, потому что дети - наше будущее:

- Также желаю здоровья родителям ребятишек, потому что для воспитания детей нужно немало сил. Все самые лучшие пожелания участникам и гостям сегодняшнего праздника - от клинки Пузыревского!

Фото: Влад Комяков

Большинство родителей продумали стратегию «битвы» заранее: чтобы помочь малышам быстрее остальных добраться до финиша, они приманивали их кто во что горазд! Самыми популярными приманками были ключи и смартфоны, а самыми экзотичными - фен и робот-пылесос.

Самой быстрой на наших соревнованиях стала Полина Лутхова. В категории от двух до трех лет она пробежала дистанцию 22,5 метра за 7 секунд 86 миллисекунд.

Фото: Влад Комяков

- Я даже не удивлена! Она везде самая быстрая, ее даже в саду тормозят уже, просят быть хоть немного помедленнее. Очень рада этой победе, первая медаль есть, значит, нужно продолжать, - гордится дочерью мама Мария.

Она пришла на соревнования с младшеньким сыном в коляске. Дочка безо всяких приманок пробежала дистанцию, а после с удовольствием любовалась своей медалью. Маме же, чтобы довезти до дома все подарки от наших партнеров, пришлось вызывать такси.

Фото: Влад Комяков

Ежегодный чемпионат новосибирской «Комсомолки» - это не только азарт спортивных состязаний. Для самих крох, их родителей, группы поддержки из бабушек, дедушек, родственников, друзей это настоящий праздник, где можно от души повеселиться, отдохнуть и даже позаботиться о своем здоровье.

Подарки очаровательным двойняшкам от Офтальмологической клиники Пузыревского. Фото: Влад Комяков

Наш генеральный партнер - Офтальмологическая клиника Пузыревского - дарил замечательные подарки победителям и участникам.

Зрение на площадке генерального партнера чемпионата - Офтальмологической клиники Пузыревского - проверяли и малыши, и взрослые. Фото: Влад Комяков

А самое главное, на площадке Офтальмологической клиники Пузыревского можно было проверить зрение прямо во время чемпионата. Врачи клиники консультировали взрослых и малышей, а мамочки смогли задать специалистам все волнующие вопросы.

Каждый хотел попробовать победу «на зубок». Фото: Влад Комяков

Генеральный партнер «Маленького чемпиона - 2023» - Офтальмологическая клиника Пузыревского - с 1994 года заботится о зрении взрослых и детей, сохраняя и восстанавливая возможность видеть. Возглавляет клинику Константин Пузыревский - ведущий детский офтальмолог Новосибирска, ведущий страбизмолог (косолог) России. У Константина Пузыревского более 10 патентов на лечение косоглазия. На операцию к нему едут из других городов и стран. Доктор Пузыревский создал офтальмологическую клинику, где поддерживают высокие стандарты в диагностике и лечении пациентов, и обеспечивают врачей необходимым оборудованием и передовыми технологиями.

Ребятишки с удовольствием позировали в фотозоне лего-человечков Офтальмологической клиники Пузыревского. Фото: Влад Комяков

В Офтальмологической клинике Пузыревского к маленьким пациентам особый подход. Здесь стараются наладить контакт даже с самыми капризными крохами и напоминают: зрение нужно беречь с детства и раз в год приходить на консультацию к офтальмологу, даже если ничего не беспокоит!

Врачи напоминают: не забывайте приходить на консультацию к офтальмологу хотя бы раз в год! Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

О комфорте малышей на соревнованиях позаботилась компания YokoSun. Она организовала работу комнаты матери и ребенка, где можно было комфортно сменить подгузничек, передохнуть, покормить любимых крошек.

Все участники получили в подарок подгузники от компании YokoSun. Фото: Влад Комяков

А подарочные пищащие белые котята от YokoSun стали одной из эффективных приманок спортсменов к финишу.

Этот кроха тоже полз к финишу за котенком от YokoSun. Фото: Влад Комяков

Танцевальная компания «Своя галактика» с номером «Маленькое волшебство». Руководитель Александра Воеводина. Фото: Влад Комяков

Не дала скучать зрителям и обладательница Гран-при, лауреат международных чемпионатов по-современному и акробатическому танцу, серебряный призер Всемирной танцевальной олимпиады танцевальная компания «Своя галактика».

На площадке клиники «Претор» проводили беспроигрышную лотерею. Фото: Влад Комяков

Во время чемпионата можно было проконсультироваться у педиатра нашего партнера - клиники «Претор» - задать волнующие вопросы и получить компетентные ответы. Детская больница «Претор» проводит медосмотры перед детским садом, школой, здесь помогут оформить санаторную карту в лагерь и допуск к занятиям в спортивных секциях. Заключение педиатр выдает сразу, потому что есть собственная лаборатория с широким спектром анализов.

Последние метры до финиша - самые напряженные! Фото: Влад Комяков

Очередь в дегустационную зону «Био-Весты». Фото: Влад Комяков

Детки с удовольствием пробовали продукцию «Био-Весты». Фото: Влад Комяков

На соревнованиях крохи выкладывались по полной! Подкрепиться и восстановить силы им помогала компания «Био-Веста». В дегустационную зону даже выстроилась очередь.

Номер «Про молоко». Художественный руководитель, основатель ЭЦ «Апельсин» Андрей Владимирович Гришаев. Фото: Влад Комяков

Гостей и участников соревнований «Маленький чемпион - 2023» радовал песнями победитель 220 российских и международных чемпионатов эстрадный центр «Апельсин».

Компания DIO угощала взрослых и детей водой и лимонадом. Фото: Влад Комяков

Детки постоянно наведывались в эту локацию за стаканчиком освежающего лимонада. Фото: Влад Комяков

Прошлогодние соревнования выпали на первый самый жаркий день лета. В этом году в день чемпионата на улице также стояла невыносимая жара. А нашим малышам было вполне комфортно: компания DIO угощала участников и гостей чистой детской водичкой «Мика-Мика» и вкусными лимонадами «Кавказский фрукт».

В предвкушении стартов! Фото: Влад Комяков

Фото: Влад Комяков

Эта крошка оценила продукцию «Модест». Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Крохи по нескольку раз возвращались к столу нашего партнера - торговой марке (ТМ) «Модест». Здесь можно было подкрепиться молочком, бифилином и йогуртом. А еще от компании работал мастер аквагрима и превращал сытых карапузов в фей и фантастических зверушек.

Еще чуть-чуть, поднажмем! Фото: Влад Комяков

Ни один участник забега не ушел без подарка от компании «ЛЕОВИТ». При регистрации каждый получил подарочный пакет с полезным перекусом. Фото: Влад Комяков

Студия эстрадного танца «Каприз» с номером «Танец нон-стоп». Руководитель Марина Александровна Хомченко. Фото: Влад Комяков

Для наших любимых гостей выступал образцовый народный самодеятельный коллектив студия эстрадного танца «Каприз».

Волонтеры Красного Креста учили оказывать первую помощь. Фото: Влад Комяков

Правилам безопасности детей и взрослых на нашем соревновании учили волонтеры Красного Креста. Они рассказывали, как оказывать первую медицинскую помощь. Благодаря им мальчишки и девчонки узнали, как забинтовать ранку, а мамы - что делать, если ребенок поперхнулся.

Стенд «Бабушкиного лукошка» пользовался популярностью! Фото: Влад Комяков

Ребятишки с аппетитом уплетали новинки детского питания «Бабушкино лукошко». А фрикадельки с говядиной, индейкой и цыпленком пробовали не только крохи, но и их родители!

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Очаровательные аниматоры веселили и самых маленьких гостей и тех, кто постарше. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Наш партнер - компания «Бибиколь» - угощал деток продуктами питания на основе козьего молока и знакомил мамочек с молочными смесями, детскими кашами, фруктовыми, ягодными и овощными organic-пюре с козьим творожком. Такая продукция на основе новозеландского цельного козьего молока особенно заинтересовала тех, у кого аллергия на коровий белок.

Снятие пробы у стенда компании «Бибиколь». Фото: Влад Комяков

Фото: Влад Комяков

А в каких красивых костюмах приходят гости и участники чемпионата! Семья Безродных в прошлом году «состояла» из ромашек, а в этом - бабушка заранее связала на всю команду очаровательные шапочки, а прабабушка сшила платье для маленькой спортсменки.

Семье Безродных вручили подарки за яркий костюм. Фото: Влад Комяков

Нескучная мебель «Мандарин» притягивала малышей ярким дизайном. Фото: Влад Комяков

Ребятишки с удовольствием изучали большую зону с детской мебелью «Мандарин». Крохи прятались в шкафу в виде домика и оценивающе разглядывали выдвижные полки комода в виде блоков коструктора лего.

Выступление детского эстрадного центра «Папины дети». Дуэт Марианна Шитова и Анастасия Зенкова с песней «ЛП». Фото: Влад Комяков

С нами на площадке был детский эстрадный центр «Папины дети», который принимает участие во всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, телевизионных проектах «Голос. Дети», «Детское Евровидение», «Лучше всех», «Ты супер!» и многих других.

Благодарим наших партнеров!

Генеральный партнер: Офтальмологическая клиника Пузыревского

Партнеры:

Японские подгузники Yokosan

Детское питание и пробиотики «Био-Веста»

DIO - Вода Сибири для сибиряков

Компания «ЛЕОВИТ» - диетические продукты, в том числе и для детского питания

«Модест» - эксперты в детском молочном питании

Клиника ПРЕТОР

Детское питание «Бабушкино лукошко»

Компания «Бибиколь» - производитель уникальных продуктов питания для младенцев и детей раннего возраста на основе козьего молока

Фабрика детской мебели «Мандарин»

Уважаемые гости и участники, мы были счастливы увидеться с вами! Подписывайтесь на нашу группу в ВК https://vk.com/mini_champion, чтобы увидеть все фото и следить за чемпионскими новостями! С нетерпением ждем встречи с вами в следующем году!