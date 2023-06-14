Сделал военник и влюбился: как сложилась судьба новосибирца, сбросившего 100 килограммов

Александр сбросил 100 килограммов. Фото: предоставлено Александром Мартыненко/ скриншот из видео с канала "Люди как люди"

41-летний Александр Мартыненко скинул 100 килограммов и изменился до неузнаваемости. Ему пришлось пережить буллинг, стресс, одиночество. Похудение далось не сразу: мужчина делал несколько попыток, но в итоге достиг веса 88 кило. Как складывается его жизнь, читайте в материале КП-Новосибирск.

ВЫХОД ИЗ ЗАТВОРНИЧЕСТВА

Проблемы с лишним весом начались у Александра еще в школе. В пятом классе он стал изгоем, подвергался жесткому буллингу. Его били на переменах, втыкали в спину ручки, обзывали жирным и толстым. Саша начал прогуливать школу, тогда он весил 120 килограммов.

- В 17 лет я переехал в Аргентину вместе с сестрой и ее мужем. Устроился работать на стройку и похудел до 95 килограммов. Таскал мешки с цементом, ездил на работу на велике. Комплексы, конечно, остались. Я не мог раздеться на людях, ведь моя кожа висела, как тряпка, - рассказывал КП-Новосибирск Александр Мартыненко.

В 20 лет Александр вернулся в Россию, в Новосибирске поступил в колледж. В группе его приняли спокойно, однако нашлись персонажи, готовые подколоть или обозвать грубым словом. Наш герой снова стал поправляться на нервной почве, дошло до того, что в колледже перестал сдавать верхнюю одежду в гардероб. Когда Александр выходил на улицу, ему казалось, что все смотрят только на него. Ему было 24, когда он закрылся дома и перестал вообще куда-либо ходить.

В 2018 году мужчина весил 155 килограммов. Фото: предоставлено Александром Мартыненко

- Общение с живыми людьми мне заменили «аська» и чаты в интернете, общался по телефону с психологами, звонил в разные магазины под видом покупателя, просто что-то спрашивал про товары. Звонил интернет-провайдерам - узнавал про тарифы. Все ради общения, - вспоминает мужчина. - На нижних частях ног у меня начали открываться трофические язвы. Спать я мог только на полубоку. Мой вес составлял 190 килограммов. Отправной точкой стало то, что я понял: буду так жить - потеряю ноги. Из-за веса на голени стали появляться опарыши, ноги в прямом смысле начали гнить… Врачи говорили: «Ничего не изменишь - будет ампутация...»

В 2017 году Александр начал впервые худеть, сел на диету. Перестал есть на ночь, полностью исключил из своего рациона сладкое и пил только кипяченую воду. Спустя год начал выходить на улицу, а в 2019-м стал заниматься спортом. И это дало результат! В итоге он похудел на центнер и по-прежнему держит нормальный вес.

«СКОРО ПОЖЕНИМСЯ»

На дворе лето 2023 года, и Александр радуется жизни. Он смог устроиться на работу в сфере безопасности, а на сайте знакомств встретил свою любовь.

- Мы сейчас живем вместе. Она приняла меня таким, какой я есть, со всем моим прошлым и настоящим, и продолжает любить всем сердцем. Это меня очень сильно греет, - признался КП-Новосибирск Александр. - Думаю, что мы скоро поженимся.

Новосибирец стал чаще гулять. Фото: предоставлено Александром Мартыненко

Мужчине удалось решить еще одну проблему - военный билет. Раньше у Александра его не было, ведь он стеснялся раздеться в военкомате во время медкомиссии. Без этого документа сложно было устроиться на приличную работу. Военник появился у Александра в 2021 году. Это была победа над собой.

- Это был огромный комплекс. Мне надо было раздеться в общественном месте. Ужас. Но я понял, что это нужно сделать. Из-за ног мне дали категорию В, после чего я устроился на работу официально, - уточняет сибиряк.

Александр продолжает заниматься. Фото: скриншот из видео с канала "Люди как люди"

Заниматься Александр не бросил. Каждое утро он начинает с половины стакана воды, завтрака и зарядки.

- От пола делаю 20 отжиманий, приседаю 50 раз, пресс обязательно качаю. Нагрузки увеличились, но занимаюсь я только с собственным весом. Это повышает выносливость и помогает держать себя в форме. Я не могу сидеть на месте больше 40 минут. После начинаю ходить или отжиматься, - объясняет Александр. - По ночам я также не ем. Не ем жирное, жареное. Делаю упор на фрукты, овощи, гречневую кашу.

Александру сложно сидеть больше 40 минут. Фото: предоставлено Александром Мартыненко

С уходом лишних кило начали сбываться маленькие, но важные желания мужчины. Он первый раз сходил в Новосибирский зоопарк, побывал на концерте Филиппа Киркорова, изучил городское метро, гуляет по торговым центрам.

- Я мечтаю открыть свой центр для помощи людям, оказавшимся в такой же ситуации, как и я. Хочу помогать им, мотивировать своим примером, - делится планами Александр.

Уважаемые читатели, если вас вдохновила история Александра и вы знаете, как ему помочь, позвоните ему по телефону 8-913-716-85-55 или напишите ему на почту gorn3300@yandex.ru

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