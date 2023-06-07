В Новосибирске по решению суда сожгут 23 килограмма черной икры

Оперативники изъяли деликатес у предприимчивого новосибирца в гараже. Фото: Мария НОВИКОВА

Упустил прибыль, но остался на свободе. Ленинский районный суд Новосибирска сегодня вынес приговор по делу о незаконном обороте черной икры. 23 килограмма деликатеса оперативники Пограничного управления ФСБ изъяли у предприимчивого новосибирца в гараже.

На скамье подсудимых оказался 48-летний Сергей Горбачев - примерный семьянин, временно безработный. Как пояснил сам Сергей, раньше вместе с дядей он занимался икрой, у них была официальная компания, но она разорилась. Обвиняют мужчину в перевозке и хранении водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу. Перед Новым годом он решил подзаработать на перепродаже черной икры без документов. Но в его планы вмешались силовики.

- Коричневая коробка, на которой надпись маркером "Новосибирск-Новосибирск". В данной коробке находятся 8 блоков по 5 банок, - комментируют правоохранители следственные действия на кадрах оперативной съемки.

В гаражный кооператив на улице Связистов силовики нагрянули, получив информацию, что хозяин бокса хранит там подозрительную коробку, которую получил от контрабандиста 14 декабря на трассе вблизи поселка Садовый. В присутствии понятых груз вскрыли, а содержимое тщательно изучили.

- Что можете пояснить, что здесь находится? – интересуются сотрудники Погрануправления ФСБ у задержанного.

- Наверное, черная икра, - неохотно отвечает он.

В емкостях ее было более 23 килограммов, это была икра калуги и осетра амурского. Дознаватели возбудили уголовное дело по ч.1 ст.258.1 УК РФ и подсчитали ущерб - он составил более 7 миллионов 200 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия Сергей Горбачёв полностью признал свою вину и в расчете на более мягкое наказание попросил рассмотреть его дело в особом порядке - без допроса свидетелей и исследования доказательств.

- Конечно, я переступил черту, я это сразу осознал, раскаялся и с первых минут оказывал следствию всевозможную помощь, ничего не утаивал, рассказал все, как есть. Прошу о снисхождении, - заявил обвиняемый, обращаясь к судье.

Адвокат Сергея Горбачева в прениях и вовсе просил прекратить уголовное преследование своего клиента в связи с деятельным раскаянием. И вместо срока назначить ему судебный штраф.

- Горбачев добровольно чистосердечно рассказал о том, что это действительно икра, что он приобрел ее, собирался реализовывать, сам фактически обратился с явкой с повинной, - привел свои аргументы защитник Игорь Каврыжников.

Наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, отсутствие проблем с законом в прошлом и положительные характеристики фигуранта судья учла, но приговор вынесла обвинительный.

- Ему назначено наказание в виде лишения свободы на один год условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей, - пояснил корреспонденту КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов.

Вещественные доказательства - 23 килограмма икры и металлические банки для ее фасовки - судья постановила уничтожить после вступления приговора в законную силу. Как уточнили корреспонденту КП-Новосибирск в Пограничном управлении ФСБ по НСО, из камеры хранения вещдоков емкости с изъятым из незаконного оборота деликатесом передадут в Росимущество. Уполномоченные сотрудники ведомства отправят деликатесы в печь, сожгут и составят об этом соответствующий акт.

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