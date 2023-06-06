Около сотни выступлений показали счастливые люди на «счастливом льду»

На льду сбываются мечты. Фото: Ксения ВОРОБЬЕВА

В прошедшие выходные на катке «Фламинго» весь день сверкали яркие костюмы, звучала музыка, не смолкали аплодисменты… Новосибирский Клуб любителей фигурного катания «6.0!» в 12-й раз проводил традиционные соревнования среди непрофессионалов Сибирского федерального округа «Счастливый лед -2023». Среди участников было более 80 спортсменов из Томска, Кемеровской области, Барнаула и, конечно, из Новосибирска и Новосибирской области, а количество выступлений приблизилось к 100. Члены клуба-организатора «6.0!» выходили на лед 47 раз и собрали наибольший урожай из 41 медали.

О ярком мероприятии нам рассказала руководитель клуба Юлия Алексеенко.

Руководитель новосибирского Клуба любителей фигурного катания «6.0!» Юлия Алексеенко. Фото: Ксения ВОРОБЬЕВА

- Кто-нибудь еще в Сибири проводит такие соревнования?

- Да, такие идеи были у многих, ведь фигурное катание - один из самых популярных видов спорта, хотя до организации подобных соревнований, кроме нас, руки дошли только у коллег из Бердска и Барнаула. Но, как правило, самые представительные соревнования - это наши, под названием «Счастливый лед».

- То есть вы проводите главные соревнования в Западной Сибири в вашем виде спорта?

- Нам не приходило в голову так их позиционировать, но, возможно, это так.

- Расскажите, пожалуйста, про историю вашего клуба.

- Клуб был образован в 2010 году бывшими спортсменами и артистами ледовых шоу, несколькими бывшими участниками сборной Новосибирской области. Конечно, за 13 лет в его составе происходили различные изменения. Когда мы создавали клуб, был скачок популярности фигурного катания - на Первом канале шла премьера шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период», тогда оно называлось «Звезды на льду». Нам надо благодарить Илью Авербуха - каждый раз, когда запускается новый сезон шоу, мы видим всплеск желающих заняться нашим видом спорта.

Один из ярких номеров соревнований. Фото: Ксения ВОРОБЬЕВА

- Сколько новосибирцев за вашу 13-летнюю историю прошло через клуб? Сколько в среднем за год?

- За это время - намного более тысячи, а за сезон-2022/23 - около 150 человек. Каждый год мы прирастаем новыми катками, расширяется тренерский состав, поэтому число участников увеличивается. Но надо понимать, что люди учатся основам мастерства за один-два сезона и потом могут к нам не вернуться, кататься самостоятельно. Поэтому каждый год происходит ротация, 50% участников меняется, но костяк клуба остается…

- Кто в основном к вам приходит? Новички, не умеющие стоять на коньках, или те, кто видит по телевизору сложные элементы и хочет их повторить?

- И те и другие. Маленькие дети, которых приводят родители, - мы берем их с 4 лет. Более взрослые дети, которым уже поздно заниматься профессиональным спортом. Фигурное катание, как вы знаете, очень помолодело в последнее время, но многие все равно хотят почувствовать себя настоящими фигуристами. Приходят подростки, студенты и вообще люди любого возраста, которые хотят реализовать свою детскую мечту, - таких большинство, и это наши самые любимые клиенты… Они, например, жили в тех местах, где не было нормальных катков или их не приняли в спортивную секцию строгие тренеры. Они так же, как мы, очень любят фигурное катание и по сути - наши единомышленники. Наш клуб - это не совсем стандартная коммерческая организация, в которую вы пришли и получили услуги за свои деньги - это, скорее, клуб единомышленников, «банда» в хорошем смысле этого слова, где люди собираются благодаря любви к нашему виду спорта. В раздевалках мы обсуждаем новости из мира фигурного катания, следим за соревнованиями, вместе ездим на различные чемпионаты в другие города и, конечно, болеем друг за друга на соревнованиях…

- Летом вы тоже занимаетесь?

- Один из слоганов нашего клуба - «Наш лед никогда не тает». Мы катаемся на закрытых катках с искусственным льдом, которые почти все работают круглогодично. Теплое время года нам не помеха, но мы устраиваем себе каникулы в июле: есть еще один слоган - «Тренер тоже человек».

Выйти на лед не поздно в любом возрасте. Фото: Ксения ВОРОБЬЕВА

- Если сейчас кто-то хочет позаниматься с вами, может ли он немедленно включиться в процесс? Или вы посоветуете подождать нового сезона?

- Сезон мы открываем в сентябре, идет формирование групп по уровню подготовки, в группе по 10 - 15 человек, и одновременно на площадке находятся сразу несколько тренеров. Но уже с начала августа мы начинаем с летнего облегченного графика, по которому работаем и сейчас. Занятия идут на двух катках - «Фламинго» и тренировочном модуле ЛДС «Сибирь». Если есть большое желание, то можно прийти в июне и присмотреться, какой нужен инвентарь, как нужно одеваться, чему учат. Можно попробовать и выйти на лед, несмотря на небольшое количество тренировок, оставшихся до каникул.

- На каких катках вы работаете?

- На правом берегу - стадион «Родник» в Шестом микрорайоне, тренировочный модуль ЛДС «Сибирь» на улице Б. Хмельницкого, рядом - «камерные» площадки комплекса «Космос». На левом берегу - «надувной» каток «Айсберг», который, кстати, летом не работает, и стадион «Фламинго» на улице Зорге в Кировском районе.

- Какие возможны затраты у желающих приобщиться к вам? Известно, что «родственник» вашего вида спорта, хоккей, - далеко не самое дешевое занятие.

- Для начала вы должны стать обладателями собственных коньков, это такая же личная история, как скрипка у музыканта, - арендные коньки не сулят ничего хорошего. В отдельных случаях мы готовы их предоставить, чтобы клиент просто попробовал, но размеры полностью совпадают очень редко. На нашем сайте есть правила и рекомендации, которые нужно соблюдать, чтобы правильно подобрать коньки. Плохой инвентарь - это во-первых, во-вторых и в-третьих - чрезвычайно травмоопасно, а в-четвертых, не дает возможности достигать прогресса. Удовольствие выйти на лед не очень дешевое, как и все удовольствия в мире… Коньки разного уровня могут стоить от 5 тысяч за б/у до 80 тысяч за новые. Также различаются по стоимости занятия с ребенком и взрослым, разовое это занятие или вы приобретаете абонемент.

Счастливые победительницы. Фото: Ксения ВОРОБЬЕВА

- Кто ваши тренеры? Насколько высока их квалификация?

- Все тренеры нашего клуба - бывшие спортсмены. Они уже получили профильное тренерское образование, как правило высшее, либо в процессе его получения. Некоторые наши тренеры работают в других спортивных клубах фигурного катания либо катания на роликах. На протяжении многих лет костяк команды наших специалистов практически не меняется, с каждым годом только растет. Мы воспитываем свои кадры, есть люди, которые занималась долгое время у нас, а теперь получают образование и очень успешно работают в новом качестве с нашими группами.

- Какие регалии есть у ваших спортсменов?

- Прежде всего у нас очень большой клуб, и, куда бы мы ни ездили, всегда кто-нибудь обязательно становится чемпионом и призером. Мне трудно перечислить все, потому что за эти годы мы участвовали в большом количестве соревнований и всегда привозили комплект наград. Например, мы ездили на неофициальный чемпионат России среди любителей «Русская зима», и наши воспитанники становились там победителями. Также до пандемии мы достойно участвовали в чемпионате мира среди любителей в Оберсдорфе (Германия), первые места не заняли, но были вполне конкурентоспособны.

Соревнования прошли в Новосибирске 28 мая. Фото: Ксения ВОРОБЬЕВА

- Какие у вас могут быть пожелания тем людям, которые решат заняться фигурным катанием?

- Главное, не нужно бояться. Например, того, что вам много лет: так может считать и 15-летний подросток, и человек старше 60. Вы придете на один из наших катков и увидите точно таких же людей, имеющих небольшой опыт, и поймете, что высоты достижимы...

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