«Выжили 8 из 11 гостей»: в Новосибирской области при пожаре погибли 3 человека

Дом выгорел дотла. Фото: СУ СК РФ по НСО

В Новосибирской области сгорел двухэтажный дом. ЧП произошло в поселке Порос Мошковского района в ночь на 13 июня. Когда огонь удалось потушить, пожарные обнаружили в одной из комнат три трупа: двух мужчин, 40 и 46 лет, и 45-летнюю женщину. Как оказалось, погибшие приехали в гости на день рождения. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» двум и более лицам. КП-Новосибирск нашла очевидцев и узнала подробности трагедии.

Железнодорожная станция Порос - небольшой поселок в 16 километрах от Мошково. Там всего две улицы и совсем немного жилых домов. Все соседи друг друга знают.

- Хозяину дома около 70 лет. У него три дочери, жена давно умерла. Сам дом был капитальный кирпичный. Они сюда приезжали из Новосибирска как на дачу. Огородом занимались. После смерти супруги мужчина один летом приезжал, - рассказал КП-Новосибирск старший по поселку.

Это лето не стало исключением. Пенсионер снова заехал в дом, а в канун трагедии к нему приехала дочка с друзьями.

- Это было 12 июня. К нам приезжали артисты с концертной программой в честь праздника, я зашел позвать, но хозяин отказался. Обмолвился, что у дочери день рождения. Они начали гулять около 5 часов вечера, темнеть стало - они утихли, - вспоминает мужчина.

На месте работали следователи. Фото: СУ СК РФ по НСО

Старшего по поселку перед полуночью разбудила соседка. Она проснулась в половине второго ночи попить воды, глянула в окно, а там дом горит.

- Всем поселком вызывали пожарных. Близко подойти к дому было нельзя, он полыхал. Хозяин дома стоял на улице в одних трусах и не понимал, что могло загореться на втором этаже. Приехали две машины, пожарные и потушили огонь, - говорит старший по поселку.

Всего в доме было 11 человек. Спаслись 8 человек, половина из них - дети. По словам соседей, все погибшие - гости.

- По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая и криминалистическая экспертизы. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

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