Город в городе: семейные кварталы набирают популярность среди новосибирцев

Фото: ГК «Расцветай»

В портфеле ГК «Расцветай» и ее дочернего бренда строительной компании «Акации» проекты комплексной застройки- экоквартал «На Кедровой», кварталы «На Игарской» и «Цветной бульвар».

Площадь экоквартала на «Кедровой» более 28 га. Застройщик зарезервировал земельные участки под строительство общеобразовательной школы и двух детских садов.

- Эта локация имеет ряд преимуществ. По сравнению с близлежащими жилмассивами плотность населения здесь будет меньше, кроме того, здесь неплохая транспортная развязка, которая в дальнейшем будет только развиваться, удобный выезд на Северный объезд. С точки зрения экологии - это также благоприятное место, - рассказывает в пресс-службе застройщика.

Квартал «На Кедровой» расположен в дали от городского шума, на улице Кедровой, которая окружена лесным массивом. Фото: ГК «Расцветай»

Центром притяжения для жителей экоквартала станет бульвар. Территория которого благоустроена по принципу функционального зонирования: есть места для прогулок, тихого отдыха, занятий спортом и игр с детьми.

Квартал «На Игарской» площадью более 15 га строится под брендами «Расцветай» и «Акация». Здесь можно приобрести квартиру как панельном, так и в кирпично-монолитном доме. На территории квартала зарезервирован участок под строительство общеобразовательной школы.

Концепция «двор-парк» позволит жителям квартала «На Игарской» больше времени проводить со своими родными и близкими. Гулять, играть с детьми и заниматься спортом можно будет, не выезжая за пределы собственного двора.

Площадь квартала «Акация на Игарской» - более 15 га. Фото: ГК «Расцветай»

В Кировском районе, в 10 минутах езды от торгового центра «МЕГА», возводится квартал «Цветной бульвар», в котором будет комфортно семьям с детьми. Пять детских садов, семь общеобразовательных школ, сибирская гимназия №7, а также две школы искусств - все эти образовательные учреждения расположены в окружении нового квартала. Неоспоримое достоинство квартала «Цветной бульвар» - окружение зеленых зон. Рядом находятся несколько скверов: «Кировский», «ЭЛСИБ», «Рассвет», «Сибирь», «Абникум» и Затулинский парк.

«Цветной бульвар» имеет удобный выезд на главные магистрали левобережья - ул. Сибиряков-Гвардейцев и ул. Петухова. Фото: ГК «Расцветай»

Дополнительную инфраструктуру в этих проектах создадут расположенные на первых этажах медицинские и детские образовательные учреждения, пункты выдачи интернет заказов, студии красоты, пекарни и зоны ритейла.

«Инвесторы проявляют особый интерес к нашим масштабным проектам. Стоимость жилья здесь повышается с каждым сданным домом, то есть, чем более обжитым становится квартал, тем дороже там будет квадратный метр», - отметили в пресс-службе ГК «Расцветай».

Офисы продаж:

• ул. Орджоникидзе, 23

• ул. Игарская,18/2

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/1, 2 этаж, офис 205

тел. +7 (383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

акация54.рф

_________

Застройщики: ООО СЗ «Аквамарин», ООО СЗ «Вербена», ООО СЗ «Антей». Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф

Реклама. ООО «СЗ «Расцветай на Красном».