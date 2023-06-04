Почти двести человек, включая персонал, и одну черепаху спасли от огня. Фото: Минздрав НСО / Алена КУЛЕШОВА.

Пожар в Центральной клинической больнице в Новосибирске 4 июня 2023 года уничтожил крышу клиники. Напомним, возгорание началось в 15.25 — когда пожарные приехали на место, огонь уже охватил кровлю.

Во время ЧП никто не пострадал: повезло, что в в выходной не было никаких плановых операций. Многие врачи отдыхали в жаркий день на пляже, но, узнав о пожаре, прибежали на работу. Некоторые были в халатах, накинутых прямо поверх купальников.

Так выглядело место ЧП. Фото: читатель КП.

Медики помогали эвакуировать пациентов. Спасали не только людей, но и черепаху: она сильно кусалась, поэтому ее поместили в ведро с водой и вынесли на улицу.

Черепаху спасли из терапевтического отделения. Фото: Минздрав НСО.

По предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания. В момент возгорания в больнице находились 173 человека, 143 из них - пациенты. Всех их эвакуировали. Большинство пациентов были доставлены в региональный сосудистый центр.

100 человек были задействованы в тушении пожара. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку: правоохранители выясняют причины пожара.

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