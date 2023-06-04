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Происшествия4 июня 2023 10:06

Эвакуировали 130 человек: в Новосибирске загорелась Центральная клиническая больница

В Новосибирске загорелась Центральная клиническая больница
Надежда РЫЖКИНА
Больница загорелась в 15.25. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Больница загорелась в 15.25. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Днем 4 июня в Новосибирске загорелось здание Центральной клинической больницы на улице Пирогова, 25. Сейчас на месте работают пожарные.

Огонь распространился на большой площади, горит около 1800 квадратных метров.

На месте создан оперативный штаб. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

На месте создан оперативный штаб. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

— В 15:25 пожарно-спасательные подразделения выехали на место по повышенному рангу. К их прибытию кровля горела по всей площади. Администрация больницы совместно с сотрудниками МЧС России эвакуировала 130 человек, в числе которых 100 пациентов. Пострадавших среди них нет, — сообщили в областном ГУ МЧС.

Пожарные работают по повышенному рангу. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарные работают по повышенному рангу. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на место происшествия выехали первый вице-губернатор Юрий Петухов и министр здравоохранения Константин Хальзов.

Пожар видно издалека. Фото: Телеграм-канал «Ненаучный городок»

Пожар видно издалека. Фото: Телеграм-канал «Ненаучный городок»

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