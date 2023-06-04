Эвакуировали 130 человек: в Новосибирске загорелась Центральная клиническая больница

Больница загорелась в 15.25. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Днем 4 июня в Новосибирске загорелось здание Центральной клинической больницы на улице Пирогова, 25. Сейчас на месте работают пожарные.

Огонь распространился на большой площади, горит около 1800 квадратных метров.

На месте создан оперативный штаб. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

— В 15:25 пожарно-спасательные подразделения выехали на место по повышенному рангу. К их прибытию кровля горела по всей площади. Администрация больницы совместно с сотрудниками МЧС России эвакуировала 130 человек, в числе которых 100 пациентов. Пострадавших среди них нет, — сообщили в областном ГУ МЧС.

Пожарные работают по повышенному рангу. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на место происшествия выехали первый вице-губернатор Юрий Петухов и министр здравоохранения Константин Хальзов.

Пожар видно издалека. Фото: Телеграм-канал «Ненаучный городок»

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