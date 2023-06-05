Журналисты устроили батл на лучший понедельник: кто оказался круче?

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО, Артем ПЕТРОВ

Выражение «понедельник - день тяжелый» говорит само за себя. В начале недели совсем не хочется выныривать из выходных. Если пятницу все ждут, то понедельник просто стремятся прожить побыстрее.

Журналисты решили «реабилитировать» этот день и провести его максимально приятно. На такой эксперимент вдохновила акция «Понедельники Tele2»: каждый первый день недели с 29 мая по 3 июля клиенты оператора могут скрасить тремя подарками на выбор, среди них - кофе, мороженое, книги, фильмы и другие «плюшки».

- А это идея! - решили Настя с Артемом и устроили батл, чей понедельник станет самым приятным и ярким. Рассказываем, что из этого получилось.

ПОНЕДЕЛЬНИК НАСТИ: ПЛЮШЕВЫЙ ГУСЬ ПОД КАКАО

Утро понедельника у нас начинается с планерки, поэтому торопиться в офис не хотелось. Обула удобные кроссовки и пошла на работу пешком.

Вышла пораньше, с запасом, потому что давно хотела налюбоваться и надышаться цветущими яблонями и сиренью. Вечно куда-то бегу, думаю, что обязательно сделаю это завтра, но постоянно забываю…

Я не представляла, как много в Новосибирске уютных дворов, утопающих в зелени. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Пока шла долгим маршрутом через зеленые дворы, поймала себя на мысли: я чуть не пропустила самое классное время года. Когда все цветет, тепло и лето только-только начинается! Бесстыже зарывалась лицом в сирень и пышные шапки яблоневого цвета. Разглядывала, как бабульки поливают свои клумбы.

Вынырнула на основную улицу и зашла взять кофе во «Вкусно - и точка». Тут мне и пригодится подарок от Tele2. Зашла в мобильное приложение оператора, активировала промокод (клик на значок подарка в нижнем углу экрана, чтобы найти акцию «Понедельники»), показала его на кассе и получила стакан бодрящего напитка. Кстати, по акции еще можно взять мороженое в подарок, но оставлю его для другого случая.

На полпути к работе увидела торговые развалы - плюшевых гусей с очаровательной надписью: «Большая просьба нас не кормить, не щипать, не гладить. Гуси». А ниже приписка: «И наших друзей фламинго тоже не беспокойте». О, эти гуси запали мне в душу…

Большая просьба нас не кормить, не щипать, не гладить. Гуси. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

На работу пришла с букетом одуванчиков. Казалось бы, мелочь, но сколько от них радости! Кстати, когда собирала букет на газоне около пятиэтажки, местные посоветовали не стесняться и рвать побольше. Сказали, замучились выкорчевывать одуваны из своих клумб.

Мои солнечные одуванчики. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

На обратном пути с работы сделала то, о чем мечтала весь день: купила самого большого гуся. Чтобы никто его не щипал и не обижал. Теперь он будет жить со мной.

А еще, пока гуляла, порвала кроссовки. Но это должно было когда-то случиться, они со мной где только не побывали. Настало время второго подарка от Tele2. Активировала промокод на скидку 15% в интернет-магазине Lamoda и быстро оформила заказ, так что новые кроссы ко мне уже едут.

Нам с гусем понравились и какао, и маршмеллоу, и фильмец! Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Завершением моего экспериментального понедельника стало кино в обнимку с плюшевым гусем под какао с маршмеллоу. Кино, кстати, тоже подарок. Зашла в приложение «Мой Tele2», выбрала промокод на онлайн-кинотеатр Wink, нашла фильм, который давно стоял у меня в планах к просмотру, и вуаля - шикарный вечер шикарного понедельника готов!

ПОНЕДЕЛЬНИК АРТЕМА: ДАЧА, КНИГА И ШАШЛЫК

Задал сам себе вопрос: что мне точно поднимет настроение даже в понедельник? Беспроигрышный вариант - шашлык на даче. Но провернуть такое в начале недели дикость, правда? Или нет…

Утром заворачиваю за подарочным кофе во «Вкусно - и точка». Да, я сразу воспользовался акцией от Tele2, потому что раз это существует, надо пользоваться.

Потом еду в «Ленту» и со скидкой 15% (правильно, это второй понедельничный подарок от Tele2) тарюсь куриным филе, зеленью и кефиром. А еще свежим хлебом и квасом. После планерки, пока коллеги обсуждают услышанное и на кухне никого нет, быстренько нарезаю мясо и зелень, укладываю в контейнер, заливаю кефиром и прячу в холодильник. Мысль о предстоящем шашлыке и моей внезапной авантюре греет душу.

Порадовал шашлыком себя и домашних. Фото: Артем ПЕТРОВ

Я в эти выходные работал, поэтому имею полное моральное право в понедельник уйти пораньше с работы. В 15.00 срываюсь, забираю из холодильника мясо и квас, мчу на дачу.

О, поездка на дачу в понедельник прекрасна! Чистые дороги, никаких пробок - долетел в момент.

В тишине нажарил мясо, помидоры. Это было не просто вкусно, скажу я вам, а нереально вкусно! Остальное увез домой: накормил жену с дочкой. Они мою авантюру тоже оценили.

Помидоры на решетке, с дымком, под пение птиц просто шикарны! Фото: Артем ПЕТРОВ

Вечер провел не в соцсетях, а за чтением: выручил третий подарок от Tele2 - бесплатная книга от «Литрес».

Я остался доволен своим понедельничным экспериментом. Сохраню этот кейс в памяти как отличный способ перезагрузиться.

КАК ЗАПЛАНИРОВАТЬ СВОЙ ЯРКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Можно сказать, что Tele2 не только вдохновил нас на эксперимент, но и стал его непосредственным участником. Оператор предлагает подарки, которые действительно пригодятся в повседневной жизни. Каждый понедельник до 3 июля включительно клиенты могут выбирать по три подарка. Среди предложений - подарки и скидки на еду, шопинг, такси, онлайн-обучение, книги и фильмы.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл».