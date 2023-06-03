В Криводановке с размахом отметили День защиты детей

Фото: Иван СМИРНОВ

На празднование Дня защиты детей в Криводановке местные пришли семьями: и взрослые и дети активно участвовали во всех играх, конкурсах, пели, танцевали и запускали свои мечты в небо. Подробнее - в нашем репортаже.

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

Праздник начался с разминки. Утром ребята собрались на школьном стадионе на зарядку. Веселые аниматоры под заводную музыку прыгали, бегали с детьми и даже устроили соревнования: кто быстрее запрыгнет в обруч, пройдет полосу испытаний на игрушечном коне.

Фото: Иван СМИРНОВ

- Я пришла сегодня на зарядку с сыном Юрой. Ему 8 лет, он занимается карате. Поэтому, когда сказала, что праздник начнется с зарядки, даже обрадовался: «Покажу свою спортивную форму ребятам», - поделилась жительница Криводановки Ольга Карахина.

Родители тоже не остались в стороне от активной разминки, хотя крутить обруч получалось не у всех.

Фото: Иван СМИРНОВ

ПЕСНЮ ЗАПЕВАЙ!

На главной праздничной площадке села около ДК с утра развернулась ярмарка с яркими шарами, вкусными угощениями и аквагримом. В ожидании концерта ребят и взрослых развлекали аниматоры, дарили леденцы и улыбки. А яркая фотозона настраивала всех на праздник и заряжала позитивом.

Фото: Иван СМИРНОВ

- Сегодня День защиты детей, и мы организовали большую праздничную программу. В селе проживают более 10 тысяч человек, многие семьи связаны с нашей компанией. Для нас важно заботиться о них, создавать среду для того, чтобы объединять семьи, знакомить людей друг с другом, - рассказал «Комсомольской правде» директор Кудряшовского мясокомбината «Сибагро» Павел Лебедев.

Праздник детства продолжил настоящий гала-концерт детского фестиваля-конкурса «Криводановская Зажигай-ка», в который вошли все лучшие номера. Дети танцевали, пели и даже читали стендап.

Фото: Иван СМИРНОВ

- В нашем селе каждый год проходит фестиваль-конкурс детского творчества «Криводановская Зажигай-ка». В этом году в нем приняли участие более 600 детей из сел Криводановка и Марусино. Это радует: значит, у нас подрастает талантливое и творческое поколение. Ребята и родители, хочу пожелать вам веселых улыбок, звонкого смеха, здоровья. С праздником! - поздравил жителей глава Криводановского сельсовета Дмитрий Лещенко.

Фото: Иван СМИРНОВ

Завершение праздничной программы: веселая викторина «Запускаем мечты с «Сибагро» стала по настоящему волшебной для ребят - они не только повеселились и потанцевали, но и загадали желания на год вперед и запустили их в небо.

Фото: Иван СМИРНОВ

Сотни шаров, на каждом из которых записана мечта, взмыли в небо ярким фейерверком, и теперь осталось только дождаться, когда загаданное исполнится.