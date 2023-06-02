Праздник для самых маленьких!

Детям понравились викторины и игры с аниматорами. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

Большой праздник, посвященный Дню защиты детей, прошел на бульваре Победы в Юго-Западном жилмассиве. Подготовили его клуб «Импульс», библиотека имени В. Бианки, организации ТОС и депутаты.

Депутаты Совета депутатов города Новосибирска Андрей Аникин и Лилия Гончарова (депутатское объединение «Единая Россия») устроили для детей театральное представление, игры с аниматорами, организовали аквагрим. А еще всем маленьким гостям досталось бесплатное угощение: мороженое и напитки. Как прошло торжество - в нашем материале.

ПОСЛЕ ДОЛГОГО ПЕРЕРЫВА

Депутат Лилия Гончарова поздравила и детей и взрослых с началом лета, с тем, что наступили каникулы, пожелала получить новые впечатления, завести новых друзей. Также депутат обратилась и к взрослым: им тоже необходимо восстановить силы к новому учебному году, считает народная избранница.

Депутат Андрей Аникин пожелал всем здоровья и не забрасывать физкультуру, заниматься спортом, ведь если будет расти здоровая, крепкая нация, у нас будет и сильная страна.

- Это был традиционный праздник для детей у нас на округе, но потом начался ковид, и все отменили. После долгого перерыва мы решили этот праздник возобновить. Если честно, я не ожидал, что будет столько детей и взрослых. Но сегодня и погода прекрасная - теплый день, начало лета, вечером все выходят гулять, и я рад, что жители узнают про праздники на округе и приходят семьями, - отметил депутат Андрей Аникин.

Депутаты Лилия Гончарова, Николай Тямин и Андрей Аникин устроили торжество. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

В этот день на бульваре Победы работали несколько площадок. На одних - развлекательные викторины, на других - спортивные старты, где-то поют русские песни, тут же с детьми играют сказочные герои, проводят различные конкурсы.

- Я желаю всем отдохнуть, выехать за город, в лагерь. Я помню, в детстве я сам всегда выезжал на 2 месяца в пионерский лагерь, потом - в спортивный лагерь, отдыхал, набирался сил и занимался спортом. Сегодня же дети подвергнуты большому влиянию телефонов и компьютеров, мало двигаются и, как следствие, имеют какие-то физические отклонения. Я обращаюсь к родителям: это и ваша ответственность, выйдите с детьми вечером на наш прекрасный бульвар Победы, прогуляйтесь, пробегитесь, сходите на спортивную площадку, позанимайтесь физкультурой. Но не забывайте и о духовной пище - читайте книги. Одна из первых книг, которая произвела на меня неизгладимое впечатление, - «Граф Монте-Кристо». Сегодня я говорю и своему 10-летнему сыну, что необходимо заниматься спортом и читать. Он занимается волейболом, а каждые выходные мы вместе ходим в спортзал, - сказал депутат Андрей Аникин.

- Я желаю всем детям и родителям, чтобы ближайшие три месяца прошли без травм, - говорит депутат Лилия Гончарова. - Набирайтесь сил и энергии, новых впечатлений перед следующим учебным годом. Свое детство я проводила в деревне, на природе - у озера, с друзьями. У нас не было гаджетов, поэтому мы бегали на улице все лето.

НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

- Это не единственное в году мероприятие на округе для детей, - уточняет Андрей Аникин. - Мы проводим соревнования по баскетболу, волейболу и футболу среди школьников нашего округа. Хотим их сделать тоже традиционными. Также вручаем депутатские стипендии лучшим ученикам наших школ на округе. Педагогический коллектив отбирает каждый год тех, кто не просто окончил школу на пятерки, но и активно участвует в жизни школы и даже больше: в олимпиадах, соревнованиях и так далее. В этом году по наказам жителей Юго-Западного жилмассива мы строим и устанавливаем детскую многофункциональную площадку с резиновым покрытием, забором между домами № 21 и 24 на улице 9-й Гвардейской Дивизии и там же - новую детскую площадку. Сейчас там есть только старые элементы.

Лилия Гончарова добавила, что мероприятия для детей проходят в течение всего года. Помимо спортивных с давними друзьями - клубом «Импульс» - на бульваре Победы проводят зарядку для школьников и детсадовцев. Это еще один повод напомнить о здоровом образе жизни и необходимости занятия физической культурой. В среднем раз в месяц проходят мероприятия и для особенных ребятишек. Кроме установки детских комплексов в следующем году жителей порадуют строительством новой хоккейной коробки.