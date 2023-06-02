1 на 300 приговоров: стали ли новосибирские суды выносить больше оправдательных приговоров

Действительно ли суды стали чаще оправдывать обвиняемых? Фото: Соцсети/Игорь НИКОЛАЕВ/Предоставлено Валентином Докутовичем.

За эту неделю череда громких дел, которые рассматривали суды Новосибирской области, закончилась победой для обвиняемых. Мы решили вспомнить самые громкие дела в регионе, по которым суды в итоге признавали человека невиновным.

Дважды невиновен

Присяжные дважды решили, что обвиняемый невиновен. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд присяжных дважды оказывался на стороне новосибирца Сергея Приходченко, которого судили за убийство в Академгородке. В марте 2020 года мужчина, будучи пьяным, поругался на улице с незнакомцем, завел его за угол своего дома, после чего там нашли труп. Но сам осужденный утверждал, что напали как раз на него и нож был в руках у незнакомца. На который он сам и упал случайно во время драки.

Экспертиза это сразу опровергла: не мог человек, «упавший» на нож, получить такие раны. Но присяжные человека оправдали.

Однако через год случился неожиданный поворот. При новом рассмотрении дела статью изменили на «превышение самообороны», а мужчину приговорили к году ограничения свободы. Но тот срок он все равно не отсидел: его отпустили из-за истечения срока давности.

Расстрелял покупателя из ружья

Мужчина стрелял в покупателей около своего дома. Фото: Анна ПАШАГИНА/Предоставлено Валентином Докутовичем

30 мая присяжные оправдали 32-летнего Валентина Докутовича, расстрелявшего из ружья пьяного покупателя, который пришел в магазин его отца. Дело было так: 25 ноября 2021 года двое парней поздним вечером пришли в торговую точку на первом этаже дома, где жили владелец магазина и его сын. По словам Докутовича, парни начали выламывать двери, требуя продать им пиво. По словам матери погибшего, все было не так.

- Гоша мне рассказал, что они пошли выгуливать собаку. Перед этим они выпили немного пива и решили взять еще по бутылочке. Зашли в магазин на территории ЖК, но он оказался закрыт. Часы Гоши показывали, что есть время добежать до другого магазина. Они и побежали бегом, чтобы успеть, - пересказывает слова парня женщина. - Там было закрыто, и они начали стучать в дверь, потом собрались уходить. Тот дом стоит в 50 метрах от дороги. Со стороны улицы к ним вышел Валентин и начал стрелять.

Пули убили одного из покупателей - Илью Струца. Причем один из выстрелов был в спину.

Интересно, что стрелявшим оказался научный сотрудник Института ядерной физики. Изначально действия Докутовича в СК по НСО оценивали по статье 108 УК РФ «Убийство при превышении пределов необходимой обороны», но к концу следствия обвинение выдвинули по двум статьям: части 1 статьи 105 УК РФ «Умышленное убийство» и части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия либо совершенное группой лиц». Но ученый утверждал, что оба покупателя были пьяны, а с ружьем он к ним вышел ради самообороны - мол, район безлюдный, до отдела полиции далеко, а эти двое дебоширили. Стрелял сначала в воздух, пока один из мужчин не попытался перехватить у него оружие.

Но потерпевшая сторона, напомним, здесь категорически не согласна с решением суда. Родственники намерены добиваться его отмены и пересмотра дела.

Убийство подписчика

Дело Анатолия Гомзякова (слева) еще не закрыто. Фото: Соцсети

Дело блогера Анатолия Гомзякова тянется уже почти 3 года. И вынести окончательный вердикт все никак не могут.

В апреле 2020 года блогер-путешественников Гомзяков пришел в гости к своему подписчику - маркетологу Алексею Хребтову. Квартира на 24-м этаже, выпивка, тусовка на двоих, яркие кадры в соцсетях… И вдруг на следующее утро тело хозяина квартиры нашли под окнами многоэтажки.

Следственный комитет заявил, что это было убийство. А убийцей Хребтова был его гость - блогер Гомзяков, ведь на вечеринке больше никого не было. Блогер клялся, что невиновен. Присяжные ему поверили и решили: вина Гомзякова не доказана.

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор. Присяжные собрались вновь и оправдали мужчину во второй раз!

Впрочем, для блогера еще ничего не закончилось. Апелляционная инстанция отменила оправдательный приговор Ленинского районного суда. Третье заседание суда пока отложено на неопределенный срок из-за госпитализации Гомзякова.

Дело о 7 миллионах

Айнагуль после суда с родными и близкими. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ

Громкий скандал закончился победой киргизской уборщицы, но назвать ее приговор оправдательным все-таки нельзя. Напомним, все началось в ноябре 2021 года: мигрантка нашла на улице чехол из-под ноутбука, через несколько дней в полицию подал заявление его владелец - новосибирский предприниматель. Он уверял, что внутри были 7 миллионов. Айнагуль провела в СИЗО почти 2 года, доказывая свою невиновность: она не отрицала, что взяла сумку, но уверяла, что та была без денег.

Позже выяснилось, что предприниматель увяз в долгах как раз почти на 7 миллионов рублей. Вот только взять с него нечего. От недвижимости он избавился. Жилье продал, а деньги украли. Адвокат уборщицы заявлял, что бизнесмен за пару месяцев до событий продал квартиру, машину и набрал кредитов - он вполне мог заявить о похищении денег, чтобы не отдавать кредиторам долги.

Несмотря на это, сначала районный суд приговорил Айнагуль к 2,5 года колонии за кражу в особо крупном размере. Но после обжалования приговора, 31 мая, областной суд согласился, что денег мигрантка не брала. В этой части, можно сказать, оправдали. Но дело переквалифицировали на обычную «кражу», без крупного размера, ведь сумку она все-таки забрала себе, хоть и пустую.

Теперь полиция будет проверять самого бизнесмена. Или искать его деньги. Или если их не было, то привлекать его к ответственности. За ложный донос ему будет грозить до 3 лет колонии. А что касается Айнагуль, которая вышла из СИЗО, она хочет добиться полностью оправдательного приговора, так как говорит, что сумку не крала, а нашла и даже собиралась отыскать ее хозяина.

Наркоман ворвался в квартиру и погиб

Возле судов проходили пикеты в поддержку Виктора Ганчара. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Дело новосибирца Виктора Ганчара прогремело на всю страну в 2014 году. Мужчина был с дочками, когда в дверь их квартиры постучали. Открыла старшая дочь - девочка-подросток, на пороге стоял невменяемый мужчина. Позже окажется, что это ранее судимый наркоман. Он ввалился в квартиру, заталкивая ребенка внутрь. Девочка только и успела крикнуть: «Папа!» Тот вскочил с дивана, побежал в прихожую. Наркоман удивился, увидев взрослого человека, и соврал: «Я ваш участковый, где ваш паспорт?» Ганчар в ответ начал выталкивать его за порог. Да так толкнул, что тот кубарем слетел с лестницы и потом умер на руках у врачей скорой, которую вызвал ему Виктор Ганчар. Мужчине вменили «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека», приговор шокировал многих: 7 лет колонии строгого режима. Но это решение Верховный суд отменил. Дело ушло на новое рассмотрение. Статью поменяли на более мягкую - «убийство по неосторожности», срок давности по ней - 2 года, и он, пока длились все суды, прошел. В итоге суд прекратил уголовное дело, а Ганчара выпустили из колонии строгого режима.

Кстати

Оправдательных приговоров действительно стало больше?

На самом деле трудно сказать. Согласно данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, за 2022 год число оправдательных приговоров составило 0,33% - это всего 1 из 300. И такая статистика - менее 1% оправданий - держится не первый год. В 2021 году их было 0,36%.

Почему так? Ответ мы узнали у юриста.

- Если дело дошло до рассмотрения в суде, вероятность оправдательного приговора крайне мала. Уголовный процесс до суда - разыскной, то есть его цель - это найти лицо, совершившее преступление. А вот на самом суде процесс становится состязательным, когда появляется вторая фигура, сильная фигура адвоката. Но разница здесь в том, что розыск по своей природе предполагает поиск преступника, сбор доказательств его вины. Адвокат же по большей части выполняет роль защитника, а не предоставляет никаких доказательств. Отсюда и больший уклон в сторону обвинения. Суд чаще дает смягченные наказания, нежели оправдывает обвиняемых, - рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

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