Школа по хоккею с мячом стала лучшей в России

Андрей Аникин (второй слева) поздравил юных спортсменов. Фото: Предоставлено Андреем Аникиным

На стадионе «Сибсельмаш» в Ленинском районе подвели итоги спортивного сезона 2022/23 года по хоккею с мячом и наградили победителей, призеров первенств России и Новосибирской области. Как прошло награждение - в нашем материале.

СИЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ

Минувший спортивный сезон 2022/23 года для «Сибсельмаша» стал особенным: спортшкола была признана одной из лучших в России. И не случайно: в первенствах страны юные спортсмены завоевали пять медалей - две серебряные и три бронзовые.

Кроме новосибирской школы хоккея, лучшими назвали красноярскую, хабаровскую, ульяновскую и кемеровскую. Во всех этих городах у спортшкол есть крытые стадионы для игры в хоккей с мячом, где команды тренируются, проводят игры. В нашем городе зимой ребята пока играют на открытых катках, а в теплое время года делят лед с игроками в хоккей с шайбой.

- Мы поднимали вопрос о строительстве крытого стадиона - он необходим для развития спорта в городе. Поэтому мы ждем и периодически напоминаем об этом. Тем более я считаю, что не обязательно возводить огромный Дворец спорта - существуют компактные модульные ледовые коробки, в которых комфортно и игрокам, и зрителям, - рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Андрей Аникин (депутатское объединение «Единая Россия») - школа находится на его округе, и он поддерживает юных спортсменов.

Несмотря на условия, в которых проходят тренировки, юные спортсмены показали в этом сезоне высокие результаты, которые были по достоинству оценены. От Федерации хоккея с мячом России команда спортшколы получила диплом, а само учреждение получит денежное поощрение. Но это не все подарки, которые вручили тренерам и юным спортсменам.

ПОДАРКИ ДЛЯ ВСЕХ

- Я поздравляю вас с завершением сезона. Мы гордимся, что спортивная школа «Сибсельмаш» вошла в топ-5 лучших в стране! Главное, что у нас сохраняется преемственность поколений. Спасибо всем вам: и игрокам, и родителям, и особенно тренерам за этот успех! - поздравила начальник отдела развития министерства физической культуры и спорта Новосибирской области Светлана Лебедева.

Затем началась церемония награждения. Под громкие аплодисменты ребятам вручили подарки, медали, кубки и вкусные пироги на всю команду.

- Сегодня вручаем командам, отличившимся в сезоне, дипломы и большие музыкальные колонки. Ребята разминаются под музыку, она играет в раздевалках и помогает настроиться перед матчем. Кроме того, игроки Суперлиги вручили юным спортсменам клюшки со своими автографами, - отметил депутат Андрей Аникин.

Хоккей с мячом - популярный вид спорта. Каждый год в школу «Сибсельмаш» записываются больше 50 ребят. Многие тренеры - опытные наставники, которые вырастили игроков Суперлиги, чемпионов.

- Наша спортшкола не первый раз становится лучшей в России, до этого удостаивалась такого звания в 1998, 1999, 2012 годах. Поддерживать такой уровень получается благодаря нашим традициям, тренерскому составу, преемственности поколений. Я работаю тренером почти 30 лет и могу сказать, что хоккей с мячом остается популярным. К нам приходят играть много мальчишек и вырастают в сильных спортсменов, - говорит Александр Майорин, тренер, мастер спорта СССР по хоккею с мячом, капитан хоккейного клуба «Сибсельмаш» 1980-х годов, судья республиканской категории.

Спортивный праздник завершился общей фотографией и громкими аплодисментами родителей и гостей. Многие юные спортсмены сразу же отправились на тренировку. Сезон хоть и окончен, но форму поддерживать нужно. Поэтому воспитанники «Сибсельмаша» скоро поедут в спортивный лагерь «Чемпион», где у них продолжатся тренировки. А осенью отправятся завоевывать новые медали.