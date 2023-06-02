Анна Кикина, Вадим Репин и еще восемь человек стали почетными жителями Новосибирска

Дмитрий Асанцев выразил благодарность землякам. Фото: Совет депутатов города Новосибирска

На 26-й сессии депутаты Совета депутатов города Новосибирска согласились с решением комиссии по присвоению звания «Почетный житель города» и присвоили звание 10 сибирякам.

НА ЗЕМЛЕ И В КОСМОСЕ

В Новосибирске нет строгой нормы, скольким горожанам можно присвоить звание почетного жителя и за какой период.

- Чаще всего в год выдаем его не более чем двум новосибирцам. В последний раз такое звание присваивали 5 лет назад, когда праздновали 125-летие города. Поэтому хочу представить список из 10 человек, - отметил Анатолий Локоть как председатель комиссии по присвоению звания «Почетный житель города».

В списке он указал имена личностей, известных всем жителям города. Среди них космонавт-испытатель Анна Кикина. Единственная женщина в отряде космонавтов «Роскосмоса» выросла в Новосибирске. Она училась в школе № 29, потом получила специальность инженера-гидротехника в Новосибирской государственной академии водного транспорта. Всегда увлекалась спортом. В 2005 году Анна прошла курсы при МЧС и стала инструктором по обучению населения основам первой помощи. В 2012 году увидела объявление о наборе в отряд космонавтов и отправила заявку. Своего звездного часа пришлось ждать еще 10 лет. И все эти годы Анна не переставала тренироваться.

Звание «Почетный житель» ей дали за плодотворную просветительскую деятельность и выдающиеся заслуги в области исследования и освоения космического пространства.

Почетным жителем Новосибирска теперь стала Ирина Минх, директор ассоциации «Некоммерческое партнерство «Баскетбольный клуб «Динамо», олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР.

В 2007 году Ирина Минх учредила турнир по баскетболу в Черепанове, откуда она родом. Каждый год там проходят соревнования среди юношеских команд Новосибирской области на призы олимпийской чемпионки.

Звание «Почетный житель» ей присвоили за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, отечественного баскетбола и высокие спортивные достижения.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ИЗ РАЗНЫХ СФЕР

Кроме двух выдающихся женщин почетными жителями стали деятели из разных сфер общественной жизни. Из сферы образования - Виктор Косьяненко, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 1». Представитель спортивной жизни Новосибирска - Станислав Поздняков, президент Общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский комитет России», четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях. Личности из культурной жизни города - Вадим Репин, президент Фонда поддержки Транссибирского Арт-Фестиваля, и Владимир Эйснер, художественный руководитель общества с ограниченной ответственностью «Киностудия Азия-фильм».

Почетными жителями стали два представителя общественно-политической деятельности - Геннадий Шилохвостов, председатель Контрольно-счетной палаты Новосибирска, и Виталий Томилов, советник директора Новосибирского филиала общества с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания».

Награду за особые заслуги перед городом посмертно получили Борис Галущак, директор Новосибирского приборостроительного завода имени В. И. Ленина, и Юрий Кондратюк, один из основоположников космонавтики.

Совет депутатов города Новосибирска утвердил все кандидатуры тайным голосованием.

- В этом году Новосибирску исполняется 130 лет, звание «Почетный житель» мы не вручали 5 лет. На юбилее города торжественно поздравим восемь человек и двоих наградим посмертно званием «Почетный житель Новосибирска». К тому же наш город стал городом трудовой доблести и славы. Депутатский корпус поддержал все кандидатуры. Потому что это люди, которые сделали большой вклад в развитие Новосибирска, - рассказал председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.