На праймериз «Единой России» зарегистрировались более 150 участников СВО

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

По сообщению сайта ER.RU, участие в предварительном голосовании «Единой России» приняли 3,17 миллиона человек. Процедура прошла в 55 регионах, где осенью пройдут 183 избирательные кампании.

- Выбрать наиболее достойных кандидатов нам помогают граждане. Предварительное голосование совершенствуется, становится надежнее, удобнее. В этом году оно было электронным, за исключением новых субъектов России, где по понятным причинам использовалась смешанная форма. Отдельная благодарность всем, кто принял участие в предварительном голосовании, отвечал за организацию и проведение, особенно в новых регионах. Приоритетом была безопасность избирателей, - подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании генсовета.

Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Как напомнил секретарь генсовета Андрей Турчак, на предварительное голосование были зарегистрированы 15,5 тысячи кандидатов, 28% из которых - молодые люди в возрасте до 35 лет.

- Победителями предварительного голосования стали 18 активистов «Молодой Гвардии Единой России». Многие одержали победу в конкурентной борьбе с сильными и известными в регионах политиками. Отдельного внимания заслуживают участники СВО - их на предварительном голосовании было больше 150 человек, и все показали хорошие результаты. Ряд наших победителей и сейчас находятся на передовой. Партия каждому из них поможет с прохождением всех последующих выборных процедур, - отметил Андрей Турчак.

Он также сообщил, что 44% кандидатов предварительного голосования - женщины. Более половины - беспартийные.

Отдельно секретарь генсовета выделил участников кадрового проекта «ПолитСтарт».

- Во всех регионах участники «ПолитСтарта» одержали красивые, яркие победы. Также приведу примеры: в Новгородской области среди кандидатов на выборах в Думу Великого Новгорода участник проекта, руководитель социально ориентированной некоммерческой организации Екатерина Сергиенко обошла по количеству голосов Марию Белкову, руководителя регионального исполкома и действующего депутата Гордумы, - уточнил Андрей Турчак.

Андрей Турчак (в центре) и Денис Пушилин. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Секретарь генсовета остановился и на предварительном голосовании в новых регионах. Там в процедуре приняли участие 466 тысяч человек, почти половина из них - жители ДНР.

- Хотел бы отдельно поблагодарить секретаря Донецкого регионального отделения Дениса Пушилина, весь коллектив регионального исполкома, всю команду, оргкомитет предварительного голосования. В тяжелейших условиях показать явку без малого 210 тысяч жителей - это говорит о том, что работа в новом регионе поставлена на должном уровне, - добавил секретарь генсовета.

В заключение Дмитрий Медведев отметил, что победители предварительного голосования имеют преимущество перед оппонентами - они заручились поддержкой граждан раньше.

- Впереди самая сложная фаза кампании. Нужно как можно активнее встречаться с людьми, погружаться в их проблемы, находить оптимальные решения. Искренне желаю успехов, - сказал Дмитрий Медведев.

Напомним, электронное предварительное голосование проходило с 22 по 28 мая 2023 года по максимально открытой модели, когда голосовать могли все зарегистрированные на территории избиратели. В четырех новых регионах процедура прошла не только онлайн, но и очно.