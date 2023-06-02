Заполнили всю площадку: в Новосибирске провели массовую зарядку

Марафон «Сила России» пройдет по всей стране с 1 июня по 12 августа. Фото: Александр ЛУКИН

Новосибирск дал старт всероссийскому марафону «Сила России», организованному сторонниками партии «Единая Россия». Цель: оторвать людей от гаджетов, диванов и уютных кресел. Напомнить, что наше тело - наша ответственность и ценность. Показать, что стать выносливее, здоровее несложно, если приложить к этому хоть немного усилий. И неважно при этом, сколько тебе лет.

В первый день лета, в День защиты детей, на площадке около кинотеатра «Победа» для новосибирцев провели зарядку именитые спортсмены: двукратный призер Сурдолимпийских игр по греко-римской и вольной борьбе Даниил Иванов, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы по греко-римской борьбе Александр Игнатенко, призер Олимпийских игр по боксу Михаил Алоян, многократный чемпион и рекордсмен мира, победитель Всемирных игр по плаванию в ластах, министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, двукратный победитель Олимпийских игр по легкой атлетике Виктор Маркин, победитель Олимпийских игр по баскетболу Ирина Минх и трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

Зарядку провели на площадке перед кинотеатром «Победа». Фото: Александр ЛУКИН

Под руководством звездной команды и в сопровождении живой музыки зарядка прошла весело и взбодрила даже засонь. Проснулось не только тело, но и ум: ребятам дали возможность проявить себя на спортивной викторине, где за каждый правильный ответ дарили подарки. А еще всех участников пригласили бесплатно посмотреть фильм «Вызов».

По словам Александра Карелина, старт марафона в День защиты детей - знаковый: в детях наше будущее, они способны дать хороший пример своим родителям.

- Сила России - это люди, которые не машут на себя рукой. Сила, убежденность очень важны: чем сильнее каждый из граждан, тем сильнее государство. Быть сильным - значит быть готовым к вызовам жизни. Почему мы всегда начинаем с зарядки? Для того чтобы изнурять себя тренировками, нужны какие-то навыки, а с зарядки может и должен начинать каждый, - прокомментировал Александр Карелин.

Александр Карелин: «Быть сильным - значит быть готовым к вызовам жизни». Фото: Александр ЛУКИН

Кстати, марафон «Сила России» пройдет по всей стране с 1 июня по 12 августа: со Дня защиты детей и по День физкультурника. Тренировки и лекции с советами профессиональных спортсменов будут доступны также онлайн. Для того чтобы посмотреть их и уточнить всю информацию по площадкам марафона в своем городе, нужно зарегистрироваться на сайте sila-rossii.er.ru.