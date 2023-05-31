Хотите на курорт - поезжайте в Сибирь: Новосибирск накроет жара под +33

В Новосибирске сейчас теплее, чем в Сочи! Фото: Оксана ЗУЙКО

Курортный сезон начался. Правда, не там, где ожидалось. В Новосибирске на этой неделе будет жарче, чем в Сочи. Пока на Причерноморье льют дожди, в столице Сибири всю неделю будет пекло до +30 и выше.

- Над территорией юго-восточной части Западной Сибири уже несколько дней господствует обширный антициклон. Давление будет расти, создается дополнительная адвекция теплого воздуха, то есть у нас будет распространяться тепло с Южного Урала и Поволжья. Долгое время еще над Новосибирской областью будет редкая облачность, до 6 июня мы не ждем вообще никаких осадков. Температура начнет повышаться до +33… +34, по западу области до +35… +36 ближе к следующему понедельнику, - сообщила КП-Новосибирск начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

Согласно прогнозу «Яндекс.Погоды», уже 31 мая температура днем вырастет до +26. Будет солнечно, на небе - ни тучки. С каждым днем температура будет только повышаться и уже к субботе вырастет до +31, а к воскресенью - до +33.

Сервис Gismeteo обещает такое же постепенное повышение температуры с пиком в воскресенье: +33. А уже во вторник, 6 июня, прогнозирует дождь с грозой, но по-прежнему будет жарко, под +28. В последующие дни дожди продолжатся, а вот температура постепенно снизится до +21.

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