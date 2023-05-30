«Температуру поддерживали грелкой»: новосибирский ветврач рассказал, как оперировал 130-граммового галаго

У лемура был перелом. Фото: t.me/dr_Tselikov

В Новосибирске ветврач прооперировал крошечного пациента - галаго. Этот зверек - родственник лемура, но ведет ночной образ жизни, а еще отличается размерами: галаго совсем небольшие. Пациент новосибирской ветклиники весил всего 130 граммов. Хозяйка показала его врачам, так как у малыша болела лапка. Кстати, галаго - не самый крошечный клиент. Врачи видали и меньше (например, хомячки), так что сориентировались быстро.

- У галаго был перелом бедренной кости. Происхождение травмы неизвестно: вероятно, неудачное падение. Операция осложнялась только из-за размеров и веса пациента, - рассказал КП-Новосибирск Анатолий Целиков, ветеринарный врач.

Крошку с большими глазами положили на операционный стол. К нему прикрепили самые маленькие датчики, дали наркоз. Для того, чтобы поддерживать у животного температуру тела, положили грелку.

- Маленькие пациенты быстро теряют температуру тела. Нужно быть предельно внимательным при мониторинге, - уточняет медик.

Хирургу предстояло проделать ювелирную работу. Анатолий аккуратно разрезал лапку лемура и установил туда спицы. Их диаметр - всего 1 миллиметр. Операция длилась полчаса.

- Операция была проведена около двух месяцев назад, в гипсе или лангетке необходимости не было. Сейчас уже можем рассказать об итоге. Пациент чувствует себя отлично! - добавляет врач.

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