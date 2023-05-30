Дом у берега: сколько стоит недвижимость рядом с новосибирскими водоемами

Выйти из дома и оказаться на набережной — особое удовольствие. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Жилищные предпочтения россиян уверенно делятся на две категории: одни выбирают недвижимость поближе к городской инфраструктуре — магазинам, бизнес-центрам и транспортным развязкам. Другие готовы променять блага большого города на природу, чтобы рядом — побольше зелени и вода.

А если не хочется выбирать? Жителям Новосибирска повезло. Здесь есть места, где преимущества динамичного мегаполиса сочетаются с комфортом почти загородной жизни. Даже на берегу водоема можно поселиться.

Давайте вместе посмотрим, сколько это стоит. А заодно узнаем, какими будут ежемесячные платежи, если взять ипотеку. Изучить прибрежные варианты жилья нам поможет сервис недвижимости Домклик от Сбера.

На выбор жильцов — кирпичные и панельные дома. Фото: весеннийпсф.рф

И РЕКА, И ЭЛЕКТРИЧКА

Микрорайон «Весенний» точно не назовешь «каменными джунглями». Есть и роща, и водоем. Спиннинг чуть ли не с балкона можно забрасывать. Даже улица называется красноречиво — Заречная.

От центра местечко далеко. Но здесь есть все самое существенное и привычное для городского жителя — магазины, кафе, салоны красоты, детские центры, школа и сад. До ближайшей станции электрички — меньше километра.

Дома на берегу Ини — кирпичные и панельные, часть уже сданы. Квартиры в местных новостройках — разные. Самый бюджетный вариант — «однушка» за 3,642 миллиона рублей (и часть этих средств можно будет погасить налоговым вычетом). Между прочим, 41 квадратный метр — просторная.

А сколько будет стоить ипотека на такую квартиру? Здесь и далее считаем с учетом займа на 30 лет. На первоначальный взнос в данном случае отведем 550 тысяч рублей. Подбить цифры нам поможет калькулятор Домклик.

Ну и, поскольку это новостройка — смело идем сразу в льготные программы.

В этом ЖК доступна и субсидированная ипотека от застройщика и Сбера со ставкой от 6,5%. Но Домклик честно предупреждает, что при выборе этой программы стоимость квартиры может быть увеличена, а окончательный расчет предоставит застройщик.

Здесь открывается вид на Бугринский мост. Фото: mars2.ru

РЯДОМ С ОСТРОВАМИ

А вот вам местечко с особыми видами из окна. Можно любоваться Обью, можно увидеть великолепный Бугринский мост, а можно позвать в гости друзей и на спор предложить:

– У нас даже острова рядом. Не верите? Приезжайте!

Действительно, та часть реки, где разрастается ЖК «Марсель-2», богата островами. И хотя сама застройка находится на «материке», небольшой «архипелаг» — совсем рядом.

Прелесть этого места в том, что и центр — поблизости. До ближайшей станции метро — 15 минут ходьбы. Сами понимаете, что все преимущества современной инфраструктуры — в вашем распоряжении. Среди «фишек» новостройки — двухуровневые квартиры. А еще — французские окна, то есть окна от самого пола. Сдавать ЖК начнут в следующем году. Стоимость однокомнатной квартиры стартует от 4,716 миллиона рублей за 29 квадратных метров.

Считаем с Домклик (с учетом первоначального взноса в 710 тысяч рублей).

Если к айтишникам и семейным людям вы не относитесь, а право на господдержку «израсходовали» при покупке другой квартиры, можно взять жилье здесь и по базовой программе Сбера со ставкой от 10,9%. В этом случае платеж составит около 40 тысяч рублей в месяц.

«Флора и фауна»: Рядом с домами — сосновый лес. Фото: flora-fauna.ru

ПЛЯЖ И СОСНОВЫЙ ЛЕС

Рядом с жилым комплексом «Flora&Fauna» — не такая богатая инфраструктура. Ближайший крупный объект — знаменитый Новосибирский зоопарк. Но есть собственные кафе, магазин и фитнес-центр, пять корпусов уже сданы (всего их будет двенадцать). А само место настолько плотно окружено природой, что выглядит как полноценный загород. Вид на Обь, пляж, 9 гектаров соснового леса. Хочешь — окуня лови, хочешь — белок корми.

У жильцов — закрытая охраняемая территория, подземный паркинг.

Цены на квартиры начинаются от 9 700 тысяч рублей. Это за двухкомнатную квартиру в 44 квадратных метра (предложений по однушкам мы не увидели). Многовато? Но застройщик позиционирует этот ЖК как «Премиум», к тому же, за последние полгода цены здесь выросли на 22%, так что, если объект заинтересовал, лучше не откладывать решение.

Воспользоваться льготными ипотечными программами здесь будет сложнее, чем в предыдущих ЖК. Просто потому, что условия «Господдержки» и «Семейной» ограничивают максимальную сумму займа шестью миллионами рублей.

А значит понадобится первоначальный взнос как минимум в 3,7 миллиона рублей. Тогда ежемесячный платеж по «Семейной ипотеке» составит от 34 824 рублей, а по IT-ипотеке — от 31 118 рублей. Впрочем, по условиям кредита для айтишников, брать в банке можно аж до 18 миллионов рублей, так что по этой программе на первоначальный взнос придется копить меньше.

Новоселы могут любоваться чудесными видами природы. Фото: csib.ru

ДОМ У ОЗЕРА

Речные варианты недвижимости мы рассмотрели, теперь айда на озеро!

– Высажено более 500 крупномерных деревьев, из окон домов открываются потрясающие виды на зеленые насаждения или озеро. Двор-парк без машин, система видеонаблюдения и контроля доступа, огороженная территория и просторные детские, – описывает застройщик микрорайон «Радуга Сибири», очередной корпус которого должны сдать во второй половине этого года.

Учтите: этот вариант — за городом, на полпути к аэропорту. Из главных инфраструктурных бонусов — рядом ходит электричка. Ну, а магазинов вокруг достаточно.

Однокомнатную квартиру площадью 35,9 квадратных метра здесь можно прикупить по цене от 3,2 миллиона рублей. Считаем с Домклик! Наш первоначальный взнос — 480 тысяч рублей.

Даже платеж по базовой ипотечной программе в данном случае не режет глаз — от 27 144 рублей в месяц.

КСТАТИ

Торг уместен

В конце весны эксперты сервиса Домклик выяснили, на какую скидку можно надеяться при покупке жилья. Оказалось, в среднем по стране реально выторговать сущий минимум – 1% от указанной в объявлении цены. А в Новосибирской области — и того меньше: 0,9%.

Разумеется, когда мы говорим о торге, то в первую очередь подразумеваем дискуссию с частным собственником. Однако у застройщика тоже можно узнать, не получится ли купить жилье немного дешевле. Есть даже отдельные категории квартир, которые обойдутся чуть экономнее.

- На первом и последнем этаже

- Боковые и угловые — в народе считается, что они холоднее

- На 13 этаже или квартира № 13 — из-за суеверий

- На втором этаже над входной группой — чуть меньше солнечного света и чуть больше шума со двора

- Рядом с лифтом — бывает шумно и хлопают двери.

Что еще может повлиять на скидку? В помощь вам — памятка от экспертов Домклик.

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