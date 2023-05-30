Магнит за миллион и кот - за 10: топ-5 необычных дорогих товаров, которые продают в Новосибирске

За баснословные суммы продают даже... деньги. Фото: Скриншот с сайта
На популярных сайтах объявлений продается не только то, что пригодится в хозяйстве. Коллекционеры с радостью делятся автографами или личными вещами знаменитостей, а то и просто «позитивно заряженными» предметами. Но и просят взамен заоблачные суммы. Мы посмотрели, какие необычные товары продают новосибирцы.
Две клюшки с автографами сборной СССР
Этой клюшке уже больше 20 лет. Фото: Антон КОЗЫРЕВ, скриншот с сайта
Житель Краснообска за 300 тысяч рублей продает две клюшки с автографами прославленных советских хоккеистов.
- Эти клюшки дарили в 2002 году, когда ветераны приезжали на товарищеский матч в Краснообск. Одна совсем как новая, второй немного поиграли. Автографы двух первых пятерок сборной: Крутова, Касатонова, Третьяка, Фетисова, - рассказал продавец Антон Козырев.
Но фанаты хоккеистов могут обменять клюшку не только на деньги. Если у вас есть микроавтобус, Антон с радостью примет его вместо купюр. Еще и доплатит сверху.
Счастливый билет
Удача никому не помешает. Фото: Скриншот с сайта
Сколько стоит счастье? Девушка Алена из Советского района оценила в 374 374 рубля. Такой номер указан в билете с автобуса из Барнаула. Приобрела его сибирячка за 19 рублей еще 5 лет назад, а отдать хочет только в добрые руки.
- Эта цена только для привлечения внимания. Я продаю много других товаров. А если кому-то нужен билетик, могу обменять на любой сувенир, - сообщила КП-Новосибирск Алена.
Купюра на удачу
За банкноту продавец хочет выручить больше 7 миллионов. Фото: Скриншот с сайта
Удачу принесет не только билет, но и деньги. Но, разумеется, не обычная зарплата, а особая, заряженная положительной энергией купюра со «счастливым» номером - 7007070.
Собственно, за столько же рублей автор объявления Сергей пытается ее продать.
- По номинальной стоимости не отдаю, а вот за 7 миллионов отдам, это вполне реальная сумма. Состояние у нее почти как новое, - пишет Сергей.
Магнит с World of Tanks
Автограф стоит больше миллиона рублей. Фото: Скриншот с сайта
За этот незатейливый сувенир владелец просит 1,3 миллиона рублей. Все дело в том, что на него нанесен автограф Сергея Буркатовского, также известного как SerB, одного из разработчиков игры. И автор объявления Владимир считает, что стоить он должен больше автографов любых известных людей.
- Все в этом мире относительно, и я не думаю, что это высокая цена. Обменяю на что-нибудь полезное, но это вы уж предлагайте, на что, - ответил продавец КП-Новосибирск.
Кот породы Scottish Fold
Хозяйка Винсента уверена, что он умеет исполнять желания. Фото: Скриншот с сайта
Объявление о продаже кота по кличке И-Левел Винсент за 10 миллионов рублей - это не шутка. Хозяйка продает питомца так дорого (ну, или, скорее, привлекает к нему и к себе внимание), потому что тот якобы волшебный. Может исполнить три любых ваших желания.
- Мне нужна была квартира, и я как-то по приколу сказала Винсенту: «Исполни мое желание!» И буквально на следующий день поняла, что все сбудется. Вы сразу чувствуете, что события начинают складываться так, как нужно. И через месяц квартира уже была у меня. Потом купила еще одну квартиру, а потом машину, - поделилась с КП-Новосибирск хозяйка кота Елена.
Продает сибирячка кота ради того, чтобы он исполнил желания новых владельцев: считает, что на ее семье лимит этого «джинна» закончился. Если вам любопытно просто прийти и взглянуть на кота собственными глазами, то извольте заплатить 10 тысяч. То, что кот уже не исполняет желания Елены, это точно, ведь это предложение висит уже несколько лет, а покупателей все нет.
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