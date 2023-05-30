Магнит за миллион и кот - за 10: топ-5 необычных дорогих товаров, которые продают в Новосибирске

За баснословные суммы продают даже... деньги. Фото: Скриншот с сайта

На популярных сайтах объявлений продается не только то, что пригодится в хозяйстве. Коллекционеры с радостью делятся автографами или личными вещами знаменитостей, а то и просто «позитивно заряженными» предметами. Но и просят взамен заоблачные суммы. Мы посмотрели, какие необычные товары продают новосибирцы.

Две клюшки с автографами сборной СССР

Этой клюшке уже больше 20 лет. Фото: Антон КОЗЫРЕВ, скриншот с сайта

Житель Краснообска за 300 тысяч рублей продает две клюшки с автографами прославленных советских хоккеистов.

- Эти клюшки дарили в 2002 году, когда ветераны приезжали на товарищеский матч в Краснообск. Одна совсем как новая, второй немного поиграли. Автографы двух первых пятерок сборной: Крутова, Касатонова, Третьяка, Фетисова, - рассказал продавец Антон Козырев.

Но фанаты хоккеистов могут обменять клюшку не только на деньги. Если у вас есть микроавтобус, Антон с радостью примет его вместо купюр. Еще и доплатит сверху.

Счастливый билет

Удача никому не помешает. Фото: Скриншот с сайта

Сколько стоит счастье? Девушка Алена из Советского района оценила в 374 374 рубля. Такой номер указан в билете с автобуса из Барнаула. Приобрела его сибирячка за 19 рублей еще 5 лет назад, а отдать хочет только в добрые руки.

- Эта цена только для привлечения внимания. Я продаю много других товаров. А если кому-то нужен билетик, могу обменять на любой сувенир, - сообщила КП-Новосибирск Алена.

Купюра на удачу

За банкноту продавец хочет выручить больше 7 миллионов. Фото: Скриншот с сайта

Удачу принесет не только билет, но и деньги. Но, разумеется, не обычная зарплата, а особая, заряженная положительной энергией купюра со «счастливым» номером - 7007070.

Собственно, за столько же рублей автор объявления Сергей пытается ее продать.

- По номинальной стоимости не отдаю, а вот за 7 миллионов отдам, это вполне реальная сумма. Состояние у нее почти как новое, - пишет Сергей.

Магнит с World of Tanks

Автограф стоит больше миллиона рублей. Фото: Скриншот с сайта

За этот незатейливый сувенир владелец просит 1,3 миллиона рублей. Все дело в том, что на него нанесен автограф Сергея Буркатовского, также известного как SerB, одного из разработчиков игры. И автор объявления Владимир считает, что стоить он должен больше автографов любых известных людей.

- Все в этом мире относительно, и я не думаю, что это высокая цена. Обменяю на что-нибудь полезное, но это вы уж предлагайте, на что, - ответил продавец КП-Новосибирск.

Кот породы Scottish Fold

Хозяйка Винсента уверена, что он умеет исполнять желания. Фото: Скриншот с сайта

Объявление о продаже кота по кличке И-Левел Винсент за 10 миллионов рублей - это не шутка. Хозяйка продает питомца так дорого (ну, или, скорее, привлекает к нему и к себе внимание), потому что тот якобы волшебный. Может исполнить три любых ваших желания.

- Мне нужна была квартира, и я как-то по приколу сказала Винсенту: «Исполни мое желание!» И буквально на следующий день поняла, что все сбудется. Вы сразу чувствуете, что события начинают складываться так, как нужно. И через месяц квартира уже была у меня. Потом купила еще одну квартиру, а потом машину, - поделилась с КП-Новосибирск хозяйка кота Елена.

Продает сибирячка кота ради того, чтобы он исполнил желания новых владельцев: считает, что на ее семье лимит этого «джинна» закончился. Если вам любопытно просто прийти и взглянуть на кота собственными глазами, то извольте заплатить 10 тысяч. То, что кот уже не исполняет желания Елены, это точно, ведь это предложение висит уже несколько лет, а покупателей все нет.

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