Рассказываем, как отметят День России в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

День России в Новосибирске 12 июня 2023 года пройдет с размахом - с концертами, спортивными соревнованиями и выставками. Праздничные выходные продлятся три дня - будет куда сходить с компанией друзей или семьей. В мэрии Новосибирска рассказали о том, какие мероприятия запланированы на этот день.

Программа мероприятий на День России в Новосибирске 12 июня 2023 года

КОНЦЕРТЫ

«Моя Россия» (12+)

Когда: 12 июня в 18.00

Где: Камерный зал филармонии (Красный пр-т, 32)

О чем: Концертная программа ВИА «Белые Росы» составлена из золотого фонда всенародно любимых песен. В исполнении артистов прозвучат мелодии легендарных советских композиторов, шлягеры из репертуара ансамбля «Песняры», настоящие народные хиты от братьев Заволокиных, зажигательные и лирические народные и казачьи песни в собственной обработке, песни о Сибири.

Цена билетов: 500 руб.

ТЕАТРЫ

«Бесприданница» (16+)

Когда: 12 июня в 19.00

Где: Новосибирский музыкальный театр (ул. Каменская, 43)

О чем: Казалось бы, сюжет «Бесприданницы» всем хорошо известен, исход драмы тонкой и глубоко чувствующей, но оказавшейся разменной вещью в руках окружающих ее мужчин Ларисы Дмитриевны предрешен с первых минут. Однако авторы вносят в действие поистине детективный дух. На первый взгляд, сюжетные пазлы-маркеры - выстрелы, смерть Ларисы, интриги, любовь, предательство - хаотичны. На поверхности оказываются отдельные эпизоды драмы, которые не дают ответов до последней минуты.

Цена билетов: 400 - 1100 руб.

«Мастер и Маргарита» (16+)

Когда: 10 июня в 18.00, 11 июня в 13.00

Где: НОВАТ (Красный пр-т, 36)

О чем: Эта история случилась однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах… Великий роман Михаила Булгакова поставил режиссер Валерий Белякович на сцене МХАТа имени М. Горького весной 2009 года. С тех пор спектакль-долгожитель был показан 350 раз при неизменных аншлагах. Увидеть спектакль теперь смогут и жители других городов - в июне гастроли театра в Новосибирске!

Цена билетов: 2500 - 10 000 руб.

Выставки

«Россия - моя родина» (6+)

Когда: 9 - 13 июня

Где: Городской гражданско-патриотический центр «Витязь», отдел «Дельфин» (ул. Приморская, 23/1)

О чем: просветительская программа для школьников включает в себя выставку оружия, интерактивную программу, загадки, конкурсы, а также обсуждение официальных символов России - герба, флага и гимна, а таже достопримечательностей родной страны.

Цена билетов: вход свободный

«Новониколаевск - Новосибирск: к 130-летию со дня основания города» (6+)

Когда: 12 июня

Где: Центральная районная библиотека имени Д. С. Лихачева (ул. Б. Хмельницкого, 38)

О чем: на первом этаже библиотеки для посетителей создана карта-путешествие по городу, подготовленная библиотечными работниками. В «пути следования» будут остановки на пяти станциях: «Историческая», «Заповедная», «Научная», «Культурная», «Спортивная». На каждой станции можно прослушать интересные факты и удивительные истории о достопримечательностях города благодаря прикрепленному аудиогиду.

Цена билетов: вход свободный

СОРЕВНОВАНИЯ

Молодежный турнир по шахматам «Шахматные надежды» (6+)

Когда: 11 - 14 июня с 10.00 до 16.00

Где: Клуб юных техников СО РАН (ул. Академика Ржанова, 1)

О чем: трехдневный турнир для всех юных профессионалов по игре в шахматы. Участники будут соревноваться в пяти группах в зависимости от их рейтинга в Российской шахматной федерации. Нужна предварительная регистрация.

Первенство города Новосибирска по велосипедному спорту

Когда: 11 июня

Где: Центр зимних видов спорта, лыжная база «Красное знамя» (ул. Тимирязева, 5)

О чем: открытое первенство города по велосипедному спорту - MTB (горный велосипед) в дисциплине кросс-кантри. К участию принимаются дети и подростки от 6 до 16 лет, которые проедут по непростой, но интересной трассе с подъемами и спусками.

ФЕСТИВАЛИ

«Роллерфест»

Когда: 12 июня с 12.00 до 17.00

Где: набережная на ОбьГЭС (ул. Новоморская)

О чем: фестиваль с соревнованиями по разным видам спорта:

- Cross - преодоление дистанции с препятствиями на время (низкая и высокая планки, ряд больших и малых конусов и коробок);

- Limbo-skating (лимбо на роликах) - прокатывание под низкой планкой;

- Familycross - семейная эстафета, преодоление дистанции с препятствиями на время.

Для зрителей фестиваля - яркая концертная программа и интерактивные площадки.

ФЛЕШМОБ

Когда: 12 июня

О чем: Видеофлешмоб, посвященный Дню России и российской символике. Проведет его молодежный центр «Левобережье» в группе в соцсети ВКонтакте: https://vk.com/levoberege. Участвовать могут все желающие.

ТЕПЛОХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

«От Новониколаевска до Новосибирска» (0+)

Когда: 12 июня в 16.00

Где: пристань Речного вокзала

О чем: Его первое имя - Новониколаевск, в честь Николая II, а действующее - Новосибирск. Прогулка посвящена истории возникновения города, его названия и другим увлекательным фактам. Запишите в план красочных впечатлений своего дня легкую музыку и речные пейзажи. Также в программу включен хит среди всех речных селфи - на фоне красавца Бугринского моста.

Цена билетов: для взрослых - 1000 руб., для детей от 4 до 18 лет, студентов, пенсионеров, многодетных родителей, участников боевых действий - 700 руб., для детей до 4 лет - 50 руб.

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