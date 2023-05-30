Эти три барьера мешают компаниям работать в интернете

Павел Шиляев. Фото: Личный архив

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за 9 месяцев прошлого года объем продаж товаров в интернете превысил 3,5 триллиона рублей. Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) отмечает, что 80% компаний малого и среднего бизнеса уже используют различные цифровые площадки и каналы. Тем не менее некоторые продавцы опасаются e-com-платформ, предпочитая работать по старинке. О причинах таких страхов и методах их преодоления рассказал руководитель проекта по привлечению новых клиентов департамента продаж Авито Павел Шиляев.

«ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВАЖЕН»

По словам Павла Шиляева, до сих пор телефонные звонки - это основной канал привлечения продавцов. Хотя самостоятельно зарегистрировать личный кабинет на платформе и начать продажи довольно просто, некоторым клиентам по-прежнему важен личный контакт с менеджером. Особенно на начальном этапе.

- Причем мы заметили, что предпочтительнее не телефонный звонок, а именно офлайн-встреча. Так родилась идея запустить проект, где все сделки по привлечению продавцов на Авито проводятся на территории клиента, - рассказал Павел Шиляев.

При таком подходе время на весь цикл сделки составляет 25 минут: человеку презентуют продукт, отвечают на вопросы и помогают зарегистрироваться.

- Проект стартовал в феврале. На этапе запуска я самостоятельно обходил торговые точки - сначала это были мебельные центры, затем - места, где продают автомобили и автозапчасти. Когда стало очевидно, что потенциальным клиентам интересна идея начать работать с покупателями из разных концов страны и масштабировать свой бизнес, решили запустить пилот в нескольких городах - Владивостоке, Новосибирске и Москве. В этих регионах прослеживается четкая специализация: например, во Владивостоке сконцентрировано много продавцов автотоваров, а в Новосибирске активно развивается сегмент DIY (строительные магазины, где продаются товары для дома и сада) и отдельно - сегмент товаров для дома.

ОСНОВНЫЕ СТРАХИ ПРОДАВЦОВ

Общаясь с продавцами, удалось выяснить, что же мешает им перейти на цифровые площадки. Основных барьеров оказалось три. Первый: в крупных регионах рынки и торговые центры пока еще остаются популярными. Там есть своя лояльная аудитория, которая исторически привыкла искать товары на рынках и продолжает ими пользоваться. Поэтому многие предприниматели не видят смысла в развитии интернет-площадок.

Второй барьер - недоверие к онлайну в целом. Особенно это чувствуется в регионах, где у предпринимателей есть свой пул постоянных клиентов или количество продаж в привычных офлайн-точках вполне устраивает продавца.

Третий барьер связан с прошлым негативным опытом. Некоторые продавцы осознают необходимость масштабирования и дальнейшего развития, пытаются использовать Авито, Ozon, Wildberries или другие площадки. Но, совершая ошибки или сталкиваясь с трудностями, не спешат разобраться, а просто сдаются и уходят.

ОПИРАЯСЬ НА РАСЧЕТЫ

Павел Шиляев утверждает, что проще всего преодолевать барьеры не пространственными объяснениями, а опираясь на расчеты.

К примеру, аренда обычной торговой точки на Митинском или Тушинском рынке в Москве составляет порядка 80 - 150 тысяч рублей. При всей популярности этих локаций их проходимость ограниченна.

- И вот здесь клиент уже начинает задумываться, сколько человек дойдут до его точки на том же рынке и сколько он может привлечь с виртуальной площадки. Еще один несомненный плюс перевода продаж в онлайн - это доставка. Географически продажи на рынке ограничены конкретным местоположением точки. Работа на онлайн-платформах позволяет продавцу не выходить из магазина, но при этом отправлять покупателям все заказанные ими товары в любой регион, от Калининграда до Владивостока, - поясняет Павел Шиляев.

По исследованиям Авито, доверие к компаниям выше, чем к частным продавцам. Люди обращают внимание, есть ли в профиле компании описание магазина с адресом и фотографиями. 77% покупателей перед сделкой посещают страницы продавцов на платформе. 43% из них изучают цены на товары, 39% - ассортимент и 23% ищут информацию о скидках и реальные отзывы других клиентов.

Павел Шиляев отмечает: консультации помогли продавцам научиться правильно продвигать свои объявления. Интересно, что на данный момент клиентов в Новосибирске больше, чем в Москве.

- Пока пилотный проект только обкатывается, но интерес к нему уже большой. В планах у нас расширение штата агентов и более широкая география охвата. К концу этого года мы планируем выйти офлайн в 200 крупных городах по всей стране, - прокомментировал руководитель проекта по привлечению новых клиентов департамента продаж Авито.