«Земная кора отвечает нам»: почему в Новосибирской области происходят землетрясения

Чаще всего землетрясение в Новосибирской области возникают из-за вмешательства человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром 29 мая жители южных районов Сибири почувствовали небольшое землетрясение. Подземные толчки ощущались в Искитимском районе Новосибирской области и возле курортной зоны Шерегеша в Кемеровской области. Эпицентр был в Кузбассе - там зафиксирована интенсивность 4,3 балла, в Новосибирской области - 3,6. Связаны ли эти процессы и почему они происходят, рассказал директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН Александр Еманов.

- Толчки вызваны техногенными причинами, вмешательством человека. Люди добывают уголь, меняют структуру земной коры, а земная кора вот так отвечает. Толчки в Кузбассе вызваны добычей железной руды. То есть причина та же, техногенная, однако это не одно и то же. Разные выработки, разное воздействие на земную кору, - рассказал КП-Новосибирск Александр Еманов. - Каждое месторождение, каждая выработка формирует около себя сейсмоактивную зону.

По словам эксперта, были в регионах и более сильные толчки:

- В Новосибирской области фиксировалось 4,3 - 4,5 балла в районе Колыванского угольного разреза. Они хорошо напугали население, но ничего не разрушили. А толчки в пределах 3 - 4 баллов еще и мало пугают. Когда-то в Бачатском угольном разрезе в Кемеровской области фиксировалось 6,1 балла, сейчас - 3, то есть это немного. И эти подземные процессы там, где добывают полезные ископаемые, идут постоянно.

Кроме «ответа» земной коры на человеческую деятельность, землетрясения в Новосибирской области могут возникать еще по природным причинам из-за возникновения напряжения в литосфере. Очаги природных землетрясений часто фиксируют в районе Камня-на-Оби

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber