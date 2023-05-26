На берегу Юго-Западного котлована собрали больше 60 мешков мусора

Все участники акции получили благодарственные письма. Фото: Дарья МУЛОВА

Впереди лето, а это значит, после долгой зимы надо привести в порядок традиционные места отдыха новосибирцев. Карьер в Юго-Западном жилмассиве - одна из любимых площадок горожан. Песчаный пляж, беседки - то, что нужно для всей семьи! Здесь нельзя купаться, поэтому многие приходят сюда на пикник, позагорать и поиграть в пляжный волейбол. Но не все отдыхающие убирают за собой мусор, который остался после пикника или посиделок с друзьями, хотя для удобства на территории есть урны. На помощь пришли волонтеры, школьники и студенты: мероприятие организовали в рамках Всероссийской экологической акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России». Как преобразился карьер - расскажем в нашем репортаже.

ЭКОИГРА С ПОЛЬЗОЙ

После того как сошел снег и стало тепло, в местных пабликах в соцсетях появились публикации с фотографиями мусора на берегу карьера. Исправить ситуацию решили в структурном подразделении «Импульс» Молодежного центра имени А. П. Чехова совместно с депутатами Совета депутатов города Новосибирска.

- Сегодня мы участвуем в важном мероприятии - экоигре, уборке территории. Приятно видеть, что пришли дети, молодежь. Наверняка многие из них здесь отдыхают с семьей, друзьями. Теперь они будут знать, как легко и быстро загрязняется красивое место, если не убрать за собой мусор хотя бы один раз. Поэтому мы рады участвовать в этой не просто экологической, но и педагогической акции, - поделился мнением депутат Совета депутатов города Новосибирска Андрей Аникин (депутатское объединение «Единая Россия»).

Андрей Аникин. Фото: Предоставлено Советом депутатов города Новосибирска

Сотрудники структурного подразделения Молодежного центра имени А. П. Чехова «Импульс» организовали настоящую экоигру - соревнование «У озера». Пригласили всех желающих принять участие в уборке. Откликнулись школьные коллективы, детский сад, студенты ссузов, активисты организаций ТОС и неравнодушные местные жители.

- Уборка проходит в форме игры. Всего будет три соревнования. Первое - прямо во время сбора мусора, на самую необычную находку. Остальные пройдут уже после уборки. Каждой команде нужно будет создать инсталляцию из подручных средств и поучаствовать в конкурсе капитанов на знание экологических правил, - рассказала начальник отдела СП «Импульс» Оксана Петрова.

Веселая музыка, яркое солнце, пляж - хочется отдыхать. Но после того, как был объявлен старт игры, волонтеры разделились по парам и разошлись по берегу.

НАБРАЛИ МЕШОК ЗА 15 МИНУТ

За первые 15 минут уборки у ребят из Новосибирского промышленно-энергетического колледжа почти полный мешок мусора.

- Двое парней набрали мешок на одном месте - не ходили по берегу долго. А ведь здесь достаточно оживленно, много загорающих - и каждый отдыхающий мог бы взять и убрать немного мусора, стало бы чище и отдыхать приятнее. Здесь очень много пластика, пакетов, жестяных банок, - говорит педагог-организатор Промышленно-энергетического колледжа Салима Сапарова.

Отдыхающие были удивлены большому десанту волонтеров, которые в поисках мусора прочесывали прибрежные кусты, лесочки. Во время мероприятия работал пункт приема макулатуры, использованных батареек и пластиковых крышечек. Всего этого было много в песке на берегу Юго-Западного озера, поэтому отдыхающие подключались к уборке и приносили крышечки на переработку.

В итоге после активной уборки на небольшой прибрежной территории собрали 64 мешка мусора - с их вывозом помогла администрация Ленинского района. Среди необычных находок были череп животного, лаваш в упаковке, истлевшая подшивка газет, зимняя одежда. Но самой необычной признали самодельную метелку из черенка и жестких прутьев кустарника. Команде, которая нашла ее, подарили сертификат на отдых в беседке на озере. Все участники масштабной уборки получили благодарственные письма и заряд отличного настроения.