Как сохранить красоту улыбки и сэкономить на стоматологе

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Все мы знаем, что проблему легче предотвратить, чем бороться с ее последствиями. Поэтому рекомендация посещать стоматолога раз в полгода взята не с потолка: это позволяет не пропустить возможные неполадки в здоровье на ранних стадиях.

На приеме врач обязательно расскажет, как важна ежедневная гигиена рта правильно подобранной пастой. Но какая она - правильная паста? Лучшей стоматологи считают ту, что удовлетворяет потребностям конкретного человека. Даже в одной семье папа может чистить зубы, например, отбеливающей пастой, мама - той, что заботится о здоровье десен, а подросток - пастой, укрепляющей эмаль. На рынке можно найти не только средства для очищения налета: современные пасты способны помочь в борьбе с воспалительными процессами, повышенной чувствительностью эмали, начальными кариозными процессами и многими другими проблемами.

Фото: ООО «Русмед»

При выборе любого продукта важно обращать внимание на производителя и его репутацию. Зубная паста не исключение. Можно изучить сайты с отзывами или официальные рейтинги проверенных организаций. К примеру, мы зашли на портал для умного покупателя Роскачество. Набрали в поисковике «отбеливающая паста» и попали на обзор зубной пасты SILCAMED «Отбеливающая». Здесь этот товар признан высококачественным, соответствующим опережающему стандарту Роскачества. Копаем на просторах интернета глубже: бренд SILCAMED создает средства по уходу за полостью рта не первое десятилетие, причем использует проверенные ингредиенты с доказанной эффективностью и работает по высоким стандартам немецкого качества. Продукция одобрена Центральным научно-исследовательским институтом стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Министерства здравоохранения Российской Федерации. А еще пасты SILCAMED трижды побеждали в «Контрольной закупке» на Первом канале.

Заходим и на сайт самого производителя: в серии «Лучший выбор» представлены пять зубных паст направленного действия. Паста «Биоэмаль» разработана для укрепления эмали и снижения чувствительности зубов, «Тибетские травы» предназначены для лечения и профилактики кровоточащих десен, антибактериальная паста «Серебро и уголь» бережно отбеливает эмаль, а действие пасты «Морские минералы» направлено на укрепление эмали и устранение кровоточивости десен. Есть даже паста «Антитабак» для удаления темного налета и максимальной свежести дыхания. На наш взгляд, широкая линейка продуктов с разнонаправленным действием, а не различающихся только ароматизаторами - хороший показатель.

Желаем вам найти свою пасту, которая поможет сберечь красоту и здоровье зубов надолго!