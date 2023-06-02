«Я боюсь звонить в морги»: жительница Новосибирска ищет мужа, который ушел из дома после ссоры

Сергея нет дома две недели. Фото: предоставлено Марией

В Новосибирске пропал 46-летний Сергей Владимирович Нарежев. 15 мая он поругался с супругой Марией и ушел. С собой взял только паспорт. Прошло двое суток - мужчина не возвращался. Жена забила тревогу, но не может найти любимого уже две недели.

- Мы с Сережей переехали в Новосибирск из Болотного 4 года назад. Раньше жили на левом берегу, на улице В. Уса, а потом переехали на Первомайку. У нас квартира в многоэтажке на улице Березовой. Дома двое детей: девочке 8 лет, она от первого брака, а мальчику 3 года - это наш общий ребенок. У меня есть еще одна старшая дочь, ей 24 года, с нами не живет, - рассказала КП-Новосибирск Мария, жена Сергея.

15 мая она вспоминает с дрожью в голосе. По словам Марии, ссора была дурацкая, ничего серьезного.

- Он ушел, хлопнув дверью. Мы уже ругались до этого, он уходил. Погуляет часик и вернется, а тут его сутки не было дома. Я начала звонить всем друзьям, знакомым, даже на работу его, но он нигде не появлялся, - вспоминает женщина. - В мессенджере он был только 15 мая в 9.15. И все. С этого дня никакой связи.

Мария пыталась искать Сергея самостоятельно. Пока гуляла с детьми, спрашивала о муже соседей, показывала фото прохожим на улице, но те разводили руками. Прошло две недели. Мужа нет дома, но женщина так и не написала заявление в полицию.

- Я не знаю, где здесь находится отдел полиции. Жду, когда старшая дочка приедет и отвезет меня туда. У меня двое детей, оставить не с кем. К поисковикам тоже не обращалась еще, но планирую, - объясняет свое поведение супруга Сергея. - Я боюсь звонить в морги, вдруг что скажут…

Сергей ушел из дома в одном спортивном костюме и черных кроссовках.

Уважаемые читатели, если вы что-либо знаете о местонахождении мужчины, позвоните по телефонам: 8-953-872-14-00 (Мария), 8-953-859-1

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